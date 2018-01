Parlamentario Rocco Tjon: Cartanan di retiro no ta trata di persecusion politico

Nombramentonan no a wordo bon regla y a wordo haci den e periodo demisionario di Gabinete Mike Eman II

Prome cu cambio di aña, ex Prome Minister Mike Eman a insinua, cu e cartanan di retiro cu lo a wordo manda, ta trata di persecusion politico. Parlamentario Rocco Tjon a remarca, cu a bira tempo pa nos bay hiba un politica madura y nobo, stop di gaña pueblo y stop cu promesanan falso.

E Parlamentario ta bisa cu e nombramentonan aki ta resultado di un maneho iresponsabel y atrobe di un maneho di e gabinete saliente cu no ta respeta instancia y ni departamentonan. Siman pasa e Parlamentarionan di MEP a elabora riba e situacion financiero, den cual nan a enfoca riba e situacion financiero desastroso cu por a wordo preveni, si a tene cuenta cu e consehonan cu a wordo duna dor di institutonan.

“Esaki ta conta tambe p’esnan cu a haya carta, si a respeta maneho, a respeta reglanan existente, nos no lo tabatin e situacion aki awe.

Den e reacionnan di e ex Prome Minister, el a bisa cu lo ta trata di persecusion politico y cu su gabinete nunca a haci esaki, pero mester enfatisa un rato riba loke e ex mandatario a bisa cu no ta berdad, mirando e decisionnan di ministerraad di e tempo ey, caminda den e documentonan e propio ex Minister President a firma cu tur e nombramentonan cu a wordo tuma prome cu 25 di september 2009, na momento cu e Gabinete Oduber IV tabata demisionario, e nombramentonan aki a wordo anula”, Parlamentario Tjon a duna di conoce.

Cu pruebanan den man, Parlamentario Tjon a indica cu na 2009 Gabinete Mike Eman 1 a tuma e decisionnan aki, paso tabata papia di un periodo demisionario y di afscheidsbeleid, pa motibo cu tin un hurisprudencia den cual e periodo demisionario ta wordo considera entre 30 pa 90 dia prome cu elecion.

Ex Prome Minster ta un hurista y mester ta bon na altura di esaki tambe, paso e mes a haci uso di esaki na 2009, pa por a manda hopi hende cas y awor e mes ta tuma e mesun decisionnan aki, esaki ta prueba di un maneho iresponsabel.

Sr. Tjon ta bisa: “Ex Prome Minister ta considera un bureau Innovatie, un Bo Bario, E MFA’nan hopi importante, si nan ta asina importante pa su persona, dicon e diferente dienstennan aki no tin un instellingsbesluit? Dicon nunca nan a wordo presupuesta? E tabata tin añanan ta atende cu e dienstennan aki cu ta asina importante, dicon nan no a wordo reglamenta, pero manera siman pasa coleganan Parlamentario a trece pa dilanti, cu contractnan astronomico pa sumanan gigantesco di placa si por a wordo regla den practicamente poco dia.

Esaki Parlamentario Tjon, kiermen cu un maneho iresponsabel, caminda ta purba manipula y engaña pueblo. P’e motibo aki tambe, como lider di fraccion di MEP, Tjon ta condena e expresionnan haci pa ex Minister President y cu e Gobierno nobo, lo bay hiba un politica nobo, caminda nan lo bin cu solucionnan y no lo tolera engañonan, pasobra awor a bira momento pa bay cuminsa traha hunto di berdad pa hiba Aruba pa dilanti y berdaderamento pone e ser humano central.