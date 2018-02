Parlamentario Ronald van Raak di SP: Ta insisti pa un investigacion mas profundo den caso di contrabanda di oro

E miembro di Tweede Kamer, Ronald van Raak di partido SP no a keda contento cu e contestanan cu Secretario di Estado, Raymond Knops (CDA) a dun’e riba preguntanan haci encuanto contrabanda di oro for di Venezuela, via di e islanan ABC.

E Secretario di Estado pa CDA a duna di conoce siman pasa, cu for di investigacionnan haci n’e islanan ABC, a conclui cu no tin ningun indicacion cu tin contrabanda di oro for di Venezuela, pero ni 24 ora despues di a contesta e preguntanan di Parlamentario van Raak, ata RST a baha un Venezolano for di un avion di KLM cu tabata cla pa bay Hulanda, cu un cargamento di bara (48) di oro procedente di Venezuela.

Pesey van Raak no ta nada contento cu e contesta haya for di Raymond Knops, kende a laga sa cu no tin ningun indicacion di e practica aki di contrabanda di oro via e islanan ABC.

E caso conoci como Fiji ta masha conoci como contrabanda di oro via di e islanan ABC, pero pa Belgica. Te cu tin algun hende condena for di 2016.

Pesey awor e Parlamentario di SP a pidi Secretario di Estado Raymond Knops pa institui un investigacion mas profundo, ya cu debidamente tin contrabanda di oro entre ABC y Hulanda. Interesante pa sa, kende(nan) na Hulanda ta meti den e negoshi aki, ya cu te awor esey ta un secreto y si ta berdad cu ta militarnan Venezolano tambe lo ta envolvi, siendo ta nan ta opera e minanan di oro y diamante.