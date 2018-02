Parlamentario Shailiny Tromp-Lee: Mester inverti den digitalisacion y percura pa implementa un sistema di registracion

Dia 7 di februari 2018 miembronan di Parlamemto a reuni cu Directie Voogdijraad. Esaki pa e.o. prepara pa presupuesto 2018 y pa cera conoci cu e Directie, nan tarea, proceso y proceduranan. E parlamentarionan a ricibi un presentacion amplio caminda e.o. e siguiente puntonan a keda presenta: Fecha di institucion y base legal, meta, tareanan principal, demas servicio y splicacion di e departamentonan y e diferente proceso y proceduranan. Por ultimo a trata e puntonan di atencion cual sigur ta e caminda unda Parlamento mas por hunga un rol. Un di e rolnan ta trata cristalisacion di un meldcode y meldpunt oficial. Algo cu Fraccion di MEP den su totalidad ta trahando riba dje.

Alabes tin algun punto di urgencia caminda cu Parlamento por urgi gobierno pa bin cu maneho y/of solucion a corto plazo, manera inverti den kapitaal humano door di percura pa tuma mas trahado profesional specialisa den servicio, percura pa mas ‘opvang crisisplaatsen’ y ‘out-reached hulpverlening’.

Un punto cu cada biaha ta keda resalta durante e diferente reunionnan cu instancianan social ta e echo cu mester inverti den digitalisacion di trabou y percura pa implementa un sistema di registracion. Algo sigur cu Parlamento ta bay boga pa keda incorpora den e presupuesto cu ta na caminda.

Algo importante y cu ta sigui hala atencion di sra. Tromp-Lee ta e indicacion cu a haya no solamente for di Voogdijraad pero tambe for di Bureau Sostenemi cu na e momentonan aki tin un grupo di mucha/hoben cu no ta ricibi e yudansa cu nan tin mester, esta mucha/hobennan cu limitacion pa siña of cu tin problema psikiatrico of di adiccion. Un situacion cu sigur mester haya atencion urgentemente.