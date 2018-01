Parlamentario Sue Ann Ras (MEP) – Papiamento ta nos idioma materno cu mester haya su balor y reconocemento

Den e conferencia di prensa dialuna ultimo, parlamentario Sue Ann Ras a elabora riba e decision di gobierno pa decreta aña 2018 como Aña di Papiamento. Papiamento ta nos idioma materno cu mester haya su balor y reconocemento. Como parlamentario Sue Ann hunto cu su colega Shailiny Lee lo bay traha riba e leynan, specialmente pa loke ta concerni e skirbimento di Papiamento y caminda lo kier yega na standardisacion di esaki. E ley aki ta basta leu caba y awor lo bay analisa loke cu falta y lo concretisa esaki e aña aki ainda.

Segun sra. Ras, “e importancia di nos idioma materno ta keda cu e tin conexion cu e partinan social, cultural, cognitivo y personal. No mester lubida cu bo identidad no ta solamente na unda bo a nace of biba, pero idioma ta parti di tur locual bo ta awendia. Bo idioma ta hopi importante specialmente pa nos muchanan. Nos muchanan ta biba den un sociedad caminda nos ta haci maluzo di nos idioma. Esaki ta debi na falta di informacion y educacion riba e area aki”. Pa cu e aña aki e parlamentario ta haci un suplica specialmente na miembronan di prensa pa yuda eleva y educa nos pueblo cu e Papiamento corecto.

Lo bay organisa cursonan pa miembronan di prensa, ya cu prensa ta un di yabinan hopi importante pa locual ta e desaroyo, standardisacion y aprecio pa nos propio idioma. Tambe el a enfoca riba e echo cu nos hobennan ta wak nos grandinan con nan ta haci uzo di e idioma y p’esey ta hopi importante pa prensa cu tin un influencia asina grandi den nos comunidad, pa haci bon uzo e di aña aki pa yuda fortifica y balora realmente nos idioma y duna contenido pa locual ta aña 2018, aña cu nos ta celebra tambe 15 aña di Papiamento como idioma oficial di Aruba.

Finalmente sra. Sue Ann Ras a trece padilanti e lansamento proximo di un buki na Papiamento door di ex-minister Rudy Croes y den cual ta wordo duna un splicacion riba varios punto den desaroyo riba tereno politico, di idioma y cu hopi informacion historico.