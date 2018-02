Pelea despues di parada a caba den hincamento y a laga un victima hopi grave

Diasabra, pa mas of menos 9’or y 38, Central ta manda un patruya cu urgencia na altura di Macro Supermarket pa hincamento cu herido, unda cu e intestinonan di e victima a keda exponi. Na e sitio polis a mira un victima masculino riba caminda. E tabata tin un hinca na su barica, unda cu su intestinonan tabata saca afo. Patruya a pidi pa un ambulance cu urgencia.

E victima P, no a papia, pero si tabata na tino. Na su cara por a realisa cu e tabata tin hopi dolor. E homber G. a bin duna asistencia y a trankilise. P. tabata tin un serbete blanco riba su herida. Posiblemente esaki a wordo poni door di boluntarionan. Un homber yama C. parce ta amigo di e victima, a declara cu un grupo di hoben a bin y tabata busca problema. P. a bay para nan. E ora ey el a keda herida. C. no por a bisa precisamente kico a sosode. G. a declara cu ta trata aki di e gang di SH, cu semper ta anda cerca di Weg Fontein Minimarket. E no a mira ken lo a maltrata P. cu un arma, pero si kendenan tabata envolvi den e pelea.

Un colega a duna descripcion di un di e causantenan. E tabata tin cabey di rasta, color bruin scur y bisti cu un camisa preto. E homber aki tabata cana hunto cu un otro homber bisti cu un camisa blanco. Polis a pasa e informacion aki na Central, cu na su turno a pasa esaki pa e otro patruyanan di San Nicolas. Pa banda di 9’or y 55 di anochi, na altura di un percela den St. Maartenstraat, e sospechoso CH y SH a keda deteni. E ambulance a bin na e sitio y a hiba e victima P. pa hospital. Durante investigacion na e sitio un homber a bin cerca polis.

El a mustra polis direccion p’abao y a declara cu un homber cu na e momento ey cu tabata crusando caya, tambe tabata envolvi den e pelea. Tambe el a declara cu e ta desea di keda anonimo. Personal di trafico a bin reforsa e patruya y pa 10’or y 10 di anochi, e sospechoso JM a keda deteni. Tur sospechoso a wordo hiba na warda di San Nicolas, unda cu nan a keda presenta dilanti di subfiscal. Recherche na warda, departamento tecnico y slachtofferhulp a bin na e sitio.