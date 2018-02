Plan di Minister di Enseñansa creando insiguridad huridico pa maestronan

Despues cu Minister di Enseñansa Rudy Lampe a anuncia su plan di maneho pa independisa maneho di enseñansa, esaki a crea hopi incertidumbre riba e intencion tras di e vision aki di e Minister y di e gobierno.

Sinembargo ta keda e pregunta si meta di independisacion di departamentonan ta un meta di henter e gobierno of di e minister aki so?, Rene Herde miembro di partido AVP a trece dilanti.

El a mustra cu pasobra loke a nota di tur e otro ministernan di e gobierno di MEPORED, ta cu nan a pasa e prome tres luna di gobernacion ta practica politica partidista y personal di mas cruel cu ta existi, esta di kita hende for di trabou y core di directornan pa motibo cu nan lo ta di un otro partido.

Tur esaki pa nombra hende di nan propio partido, cu a campaña pa nan personalmente y nan no tin niun berguensa di bisa esey y ainda papia di integridad loke ta indica cu otro ministernan ta haci net loke e minister di enseñansa ta bisa di kier para, esta e influencia politico.

Pa tal motibo tin duda si henter gabinete MEPORED ta sostene un maneho di haci departamentonan mas independiente di “politica partidista”.

Actuacion di mayoria di minister ta mustra cu esey no ta e caso y esey ta trece nos bek na e pregunta ki otro meta e minister tin cu e no a menciona? Anto pakico Departamento di Enseñansa si?

E minister y Minister Presidente mester splica hopi miho ta kico realmente nan kier logra y con a pensa pa logra nan meta.

Sr Herde a sigui mustra cu e minister a keda masha vago tocante di e cambionan cu lo haci den posicion huridico di maestronan di scolnan publico, mientras cu esaki ta e tema mas sensitivo y dificil den tur proceso di cambio di departamentonan.

Eliminacion di 1000 “ambtenaar” ta zona bunita pa esunnan cu kier impresiona CAFT y ta lanta e pregunta si esaki ta e intencion.

Pero cambionan cu ta afecta miles di hende y limita nan oportunidad profesional no por sosode sin yega na un acuerdo directo cu e maestronan y nan sindicato mes. Kico e minister ta bay haci?

DIALOGO NADA

E minister di enseñansa a bisa cu e no tin cu tene consulta cu esunnan envolvi pa hinca enseñansa publico den un fundacion nobo y cambia posicion huridico di mas cu 1000 maestro y trahado.

Esaki a crea hopi desconfiansa den e forma cu e minister kier traha y e motibo pakico e minister no ta haya cu mester tene consulta, a haci e desconfiansa pio. Su plan lo ta skirbi den e programa di su partido y su partido a haya un asiento den eleccion.

E minister ta sinti cu pa e motibo ey, e tin e mandato di pueblo pa ehecuta su plan sin discuti esaki ni sikiera cu e maestronan di scol y mayornan di alumnonan cu a scoge pa enseñansa publico. Si e actitud aki pa cu consulta y responsabilisacion ta wordo comparti den henter e gabinete y coalicion den parlamento, e ta nifica cu sindicatonan, organisacionnan comercial y social por wel di lubida cu nan lo tin algo di dialoga di dje cu e gobierno aki. Pasobra nan ta sinti cu nan tin mandato pa haci loke nan a haya cu ta bon pa haci.

Sindicato y organisacionnan comercial y social ya ta obviamente preocupa cu e rumbo di exclusion social aki di e gabinete di MEPORRED.