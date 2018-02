Polis a intermedia den dos problema di amor entre tres persona

Den fin di siman Polisnan mester a atende cu diferente caso amoroso cu a sali di man. Un tabata di un pareha turista, un homber Canades y su esposa Colombiana kende a bin topa cu su “amigo” aki na Aruba, y e otro tabata manera un drama pasional pero di Arubiano.

Tabata diadomingo den oranan di marduga cu un patruya di San Nicolas a topa 3 auto haciendo straño na rotonde di Drive Inn y despues nan a tuma e caminda di Kibaima bay nort.

Mirando cu nan a tabata haci hopi sospechoso door di keda core rond di e rotonde e patruya a bay nan tras. Na altura di Rudsen, e polisnan a bin topa cu e tres autonan aki. Tabata trata di un pick up Isuzu D-max, un Suzuki Swift y un Altezza.

Mirando cu tabata tin bastante gritamento, e agentenan mesora a baha pa mira kico ta pasando, y nan a topa tres dama. For di e discusión nan a bin compronde mesora cu ta trata di un problema di pareha y un di e damanan na e sitio tabata e “ amante”. E amante lo tabata maneha e Suzuki Swift.

Recuerdos de Ella (Ex Baby Store)

Tur cos a cuminsa na Recuerdos de Ella (Ex Baby Store) eynan ta caminda e señora di un manera of otro manera lo a haya sa cu su homber ta den e establecimento aki cu su amante.

Momento cu e señora y su yiu muher a drenta den e establecimento aki y a sorprende e homber y su amante, e homber a spanta asina hopi cu na careda el a sali for di Recuerdos de Ella y laga amante, señora y su yiu atras. E amante hopi spante a core sali pafo y a subi su auto bay. E señora y su yiu nan cada un a subi nan auto y sigui e auto di e amante.

Eynan ta caminda cu polis a cay aden, pa motibo cu e señora y e yiu muhe tabata keda core tras di e amante, pa haya sa unda e tabata bayendo o sea unda e lo ta biba. E amante na su turno mas cu claro no ta desea pa nan haya sa unda e ta biba, a keda core rond di e rotonde di Drive Inn y e otro dos autonan su tras.

Polis a papia cu nan ariba e problema pa wak con nan lo ta bay resolve esaki. Nan a trata di comunica cu e homber, pero esaki no tabata contesta su telefoon. E problema di pareha aki no a caba y lo por spera mas problema.

E otro ta di un homber Canades cu un aña pasa a conoce un muher Colombiano na Aruba, a namora y casa cune. Nan a bay biba na Canada y awor a bin bishita mama di e Canades na Aruba, pero cada un hospedando cerca nan famia. Pero pa casualidadnan di bida, e homber cu tabata keiro banda di hotel, a topa su casa, cu kende e lo mester biaha bay Colombia pa conoce e famia di e banda ey, a topa cu su casa sinta cu un “amigo”. Aki a cuminsa un pleitamento, bringamento cu a sali for di man, y hasta cuchiu a wordo saca. Tur tres a wordo hiba warda pa “praat uit” e cos aki.