Polis den Corte pa robo di auto

Diahuebs mainta Corte a trata e caso penal contra e homber S.M.D., kende ta wordo acusa di ladronicia di un auto na luna di augustus 2017. El a wordo deteni pa investigacion dia 25 di september, y a lasgue bay dia 20 di october. Ta trata aki di un funcionario Policial di hopi aña di servicio.

Ta trata di un caso unda cu el a bay cu un vehiculo for di garashi di Polis, despues cu esaki a wordo poni pa wordo destrui. Pero despues a resulta cu e doño, kende a wordo deporta pa ta ilegal, a bolbe Aruba casa cu un Arubiano. Ora cu el a bay busca su auto a resulta cu e acusado a bay cun’e. El a bisa cu el a haya permiso di garashi, e.o. e hefe, pa bay cu esaki. Algo cu e hefe despues a nenga.

E auto a wordo entrega na su doño, pero e acusado ta insisti cu e no a bay cu e vehiculo riba su mes. El a wordo bisa cu e auto ta bayendo pa destruccion y esey ta e motibo cu el a puntra si e por hay’e pasobra e tabatin mester di e luznan. Sinembargo awo tur hende a hala atras.

Su Abogado mr. Chris Lejuez a cuestiona con awor tur hende kier cuida nan trabou siendo cu a duna permiso pa su cliente bay cu e vehiculo. “Con mi por cliente por manda un takelwagen bay coy e auto si e no tin permiso. E takelwagen a drenta e luga, sin cu mi cliente a bay cune, a pega e auto y a bay cune sin cu ningun hende na porta no a puntra of cuestiona esaki. Niun hende no a puntra pa e papelnan cu ta ok pa bay cune. Di con? Pasobra probablemente nan tabata sa cu e tin permiso pa bay cune,” Abogado Chris Lejuez a bisa.

Fiscal ta haya cu como Polis mester por confia riba e miembronan di e cuerpo. Ademas, si e auto no ta sirbi mes of a wordo verbeurt of pa destrui, e ta un propiedad di KPA. No sin mas por bay cune, el a bisa. Mirando esaki y tur e situacion di e acusado, e cantidad di dianan cu el a pasa den cel caba, a pidi un castigo den forma di 140 ora di trabou pa comunidad of 7 dia cera. E cantidad di dianan sinta ta wordo deduci, haciendo un formula pa calcula e oranan labora, for di e castigo aki.

Hues a bisa cu e mester pensa riba e caso y lo dicta sentencia dia 29 di maart awor.