Prevencion ta e miho arma pa caba cu criminalidad

Diaranson anochi na Cas di Cultura a tuma un charla di “Prevencion ta miho cu detencion”, organisa pa pastoor Marcel Balootje. Robert Candelaria, miembro di Parlamento di AVP, tabata presente pa asina scucha diferente experto riba e parti di prevencion pa no cay cera na KIA. Durante su campaña, Robert Candelaria a enfoca hopi riba prevencion.

E motibo pakico Robert Candelaria ta convenci cu e unico manera pa drecha hendenan di Aruba pa loke ta criminalidad, ta pa bin cu prevencion. Si papia riba dje, si inverti placa na camindanan robes y laga prevencion para, no lo tin resultadonan positivo. “Atraconan lo sigui mescos. Kiebro den autonan, den cas ta sigui mescos”, asina Robert Candelaria a expresa.

Na momento cu bo detene e persona cu a kibra ley den cualkier area y yud’e, gui’e p’e no hiba e bida criminal aki mas, e ora ey a logra algo. Ora cu bo yuda un mucha na scol cu for di edad hoben e ta siña cu no mester kibra ley pero cu tin alternativanan miho den bida. E ora bo a logra algo.” Con por haci esey ta simplemente cu prevencion. E iniciativa cu pastoor Marcel Balootje a bin cun’e tabata uno bon y Robert Candelaria tabata hopi contento cu esaki. Durante e charla tabatin diferente orador di diferente disciplina y cada uno hunto a duna informacion, duna guia con por yuda pa tin un comunidad mas miho door di aplica prevencion.

Pastoor y Presidente di Mount Horeb Ministries Fortaleza pa Famia, Marcel Balootje tabata un di e oradornan di e anochi y el a expresa cu e charla aki nan kier a haci tur cos posibel pa trece conocemento na e hobennan pa evita cu nan cay den man di husticia y resulta tras di tralie. E conferencia aki tabata deriva di e buki “Kico tin tras di tralie” cu pastoor Balootje a skirbi, di cual nan a ripara cu hopi hoben kier haya e experiencia ey. Nan kier a avisa e hobennan cu eynan no tin nada pa nan.

E speransa cu tabatin ta pa e mayornan a trece nan yiu pa por a scucha e panel di oradornan. E oradornan tabata dr. Hendrikus van Gaalen psikiatra y director di Fundacion Respaldo, Enid de Kort di Asuntonan Social, Henry Barrera un docente, Erick Barry di Cuerpo Policial Aruba, Fijite Zijlstra trahado social di KIA y Pastoor Balootje.

Despues cu Pastoor Balootje a regresa cu e buki, el a laga e oradornan lesa esaki, kendenan a bay di acuerdo pa bira orador di e charla. E idea ta pa sigui haci tipo di charlanan aki y e topico lo ta riba diferente area di famia. Pastoor Balootje ta consehero na KIA y ta yuda lanta esunnan cu a cay den problema y trece nan bek riba caminda.