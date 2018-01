Problema cu un grupo di rasta

Diasabra, pa mas of menos 12’or y 21 di marduga, segun security di Renaissance, tin un grupo di hoben tabata cana tras di un otro grupo y a menasa nan cu arma di candela. Door di esaki, central ta manda patruya na Renaissance Marketplace, caminda cu e grupo di hoben cu cabey rasta tabata circula y kier a bringa cu otro grupo. Central a sigui meld cu ta papia aki di arma. Na e sitio polis no a topa cu ningun grupo den vecindario, coleganan di otro patruya a wordo avisa pa security di Crystal Casino cu dicho grupo a cana bay direccion Rancho. E informacion a wordo pasa over via portofoon. Esaki tin atencion di polis. Central a wordo poni na altura.