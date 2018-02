Procurador General van Dam: Nos tabata sa cu e resultadonan forensico ta e yabi pa soluciona e crimen di De Vuys

Ta parce cu pa autoridadnan e resultado di e estudionan forensico haci na Hulanda no a cay como un sorpresa pa nan. Nomber di e detenido J.A.C di 46 aña ta uno cu a wordo menciona door di testigonan di e casoo FIST, cu ta e asesinato di Saraji Sierra na De Vuyst. Pakico e nomber a wordo menciona, autoridadnan no kier divulga pa no daña e investigacion.

Diahuebs mainta Procurador General Alexander van Dam, den compania di Hefe di Polis Dolfi Richardson, a papia di e caso FIST, unda cu un mucha muhe hoben di 19 aña, den flor di su hubentud y mama hoben, su bida a wordo kita den forma cruel.

Ta resulta cu JAC ta un bon conoci di famia.

Y manera un miembro di famia a duna di conoce, e tabata manera un omo pa nan. Inclusive el a duna famia condolencia y tabata presente na misa durante e ceremonia di entierro.

Y awor cu a yega na e prome detencion aki, PG van Dam, a expresa di ta hopi contento y a felicita Cuerpo Policial di Aruba, cu durante e ultimo 3 lunanan a bin ta haciendo un investigacion intensivo di e caso aki bou guia di un fiscal di Ministerio Publico. A logra acumula pruebanan, principalmente forensico cu a yuda yega na e detencion aki.

El a splica cu for di inicio di investigacion testigonan a menciona diferente nomber di personanan cu lo por ta envolvi den e delito grave aki y JAC su nomber tambe a cay.

Mientras cu na Hulanda ta haciendo e examennan forensico, aki na Aruba Polis a investiga tur esnan cu nan nomber a wordo menciona pa cuminsa descarta algun di nan, pa yega na esnan cu por ta un sospechoso. A haci esaki entre otro door di investiga e celularnan.

“For di inicio di e investigacion tambe tabata sa cu e investigacion forensico ta bay hunga un rol grandi pa hiba autoridadnan na esun responsabel di e crimen. E investigacion forensico tabata riba curpa di e victima y e area unda e delito a wordo cometi, tur loke cu a wordo laga atras, huellanan DNA, huellanan di dede, etc. Nos tabata sa di inicio cu esaki ta e yabi di e investigacion.”

E resultado di e testnan forensico a yega cerca Cuerpo Policial diaranson ultimo. E resultadonan aki den combinacion cu e resultado di investigacion di KPA, a pone cu e sospecho a cay riba JAC y a pasa pa su detencion mesora.

Pa motibo di investigacion andando ainda, PG a bisa, e no por duna informacion riba e causa y circumstancianan di e morto. Awo e otro parti di investigacion ta bay cuminsa, unda ta confronta e sospechoso cu resultado di e investigacion door di e team di KPA y e resultado forensico.

E sospechoso aki tabata envolvi hopi aña atras den un atraco pa cual el a ricibi un condena di 10 aña. Ora cu el a haya chens pa sali pa traha pafo, como preparacion pa su rehabilitacion, el a probecha di e situacion y a huy, bandonando Aruba. Despues di algun aña na Colombia, el a bolbe y a caba di sinta e resto di su castigo. E tabata envolvi den algo caso chikito mas, segun por a compronde.

Te ainda famia y amistadnan ta sorpendi cu e detencion aki cu a tuma luga, mientras cu algun otro persona ta bisa cu esaki tabata un di e personanan cu sigur nan tabatin sospecho riba dje. Y nan no por compronde con, despues di e sucedido, si di berdad e ta esun responsabel pa e crimen, tabatin e curashi pa sigui bishita e famia y hasta bay entiero.

Ta spera den e dianan cu ta sigui pa informacion di autoridadnan si el a admiti e crimen.