Prome cu fin di luna aki E prome resultadonan di DNA den caso di morto na De Vuyst lo t’aden

Ministerio Publico (MP) ta spera cu prome cu fin di e luna aki, lo haya e prome resultadonan for di NFI (Nederlands Forensisch Instituut), cu a bin ta haci investigacion den e caso di asesinato di Sarahi Sierra dia 3 di november di aña pasa den su cas na De Vuyst.

E cuestionamento aki a bolbe lanta cabez, ora cu Parlamentario di MEP, Sue-Ann Ras, den cierto forma a cuestiona tardanza di e investigacion, unda el a spera cu e caso aki no bay den un doofpot.

Papiando cu vocero di Ministerio Publico, Ann Angela a nenga e ponencia cu no tin investigacion mas. Esaki no ta berdad, y e Team Investigativo a sigui cu nan interogacionnan. Nan a bolbe tende testigonan bieu y nobo den e caso aki, cu a haya nomber di “Fist”.

E investigacion ta dirigi riba e pruebanan silencioso, manera spoornan den e cas.

E profile di e DNA stipula pa NFI, cada bes ta keda compara cu otro sigur cu e profilenan di DNA cu ya caba den poder di Ministerio Publico.

E unico detaye cu Ministerio Publico por duna pa publicidad, cu aki ta trata di morto di un mucha muhe di 19 aña, Sarahi Sierra, kende a ser haya morto den su cas dia 3 di november 2017 y ta trata di un crimen. Si e ta trata di un asesinato o homicidio ainda no ta conoci.

Sin contesta ainda ta si e victima a ser sexualmente viola.

Tambe e vocero no por a confirma cu relaciona cu e ultimo aki, si algun detencion a tuma lugar.

Pesey nan perspectativa di resultado di e investigacion haci pa NFI ta masha halto. Pero asina mes esnan cu por tin of otro informacion cu por yuda soluciona e asesinato aki, nan sa e canalnan pa aserca, segun Ann Angela.

Riba nos señalamento cu Ministerio Publico ta debidamente na altura di e causa di e crimen aki, Ann Angela a laga sa cu Ministerio Publico no por bisa nada, debi na interes di e investigacion. E ta forma parti di e strategia cu MP ta aplica den sorto di investigacionnan asina.

N’e sitio di e delito, sigur nan a haya algun indicacion a base di loke a ser haya banda di e curpa di e difunto, cu e autor so por sa di nan. Pesey MP no por duna mucho informacion mas di e informacionnan crucial cu MP tin den e caso aki.

Manera menciona, e perspectativa ta halto, cu unabes resultadonan di NFI drenta, lo soluciona caso Fist a corto plaso.