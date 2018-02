Prome Minister a baha gasto di personal di su oficina cu 8 miyon florin

E siman aki Minister Presidente Evelyn Wever-Croes a presenta su maneho pa 2018. Como e mandatario encarga cu asuntonan general, como tambe cu energia, integridad y innovacion, el a splica e retonan cu tin pa 2018 y e metanan principal: un aparato gubernamental eficiente y integro; energia accesibel pa tur hende; innovacion pa prepara nos pais pa economianan nobo.

Mes momento e prome minister a mustra cu e situacion financiero dificil, ta pone cu e ta duna ehempel y ta cuminsa na su mesun ministerio.

Pa di prome, Minister President actual a mustra con e por haci e mesun trabou cu e ex Prome Minister, y hasta miho, cu menos hende. Su presupuesto ta basa riba un rebaho di mas di 100 persona, pa un total di 8 miyon florin.

Pa di dos a corta den e gastonan di propaganda y promocion, demostrando cu e como Prome Minister no ta bay paga un compania di mercadeo pa haci propaganda, pero a corta cu 800 mil florin, pa asina inverti den BUVO, e departamento di Gobierno cu mester haci e trabou di informacion.

Pa di tres a kibra contract di lease di 3 pick up cu sticker di AVP, cu e no tabata tin mester.

Finalmente ainda ta den lucha pa kibra contract di huur di edificio cu e no tin mester, pero cu e ex Prome Minister a mara e Gobierno aki cu no por termina.

Asina mes Prome Minister Evelyn Wever-Croes a laga sa cu e si lo termina e contract y asina por aloca 100 mil florin mas na esnan mas den necesidad den nos comunidad. Y cu di e forma aki e ta mustra cu el a bisa loke e ta bay haci, y a haci loke el a bisa. “Cuminsa cerca bo mes!” Esey ta su mensahe!