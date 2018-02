Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “CAFT tin confiansa den e vision financiero di Gabinete Wever Croes”

Diabierna mainta, Gobierno di Aruba a reuni cu Colegio di Supervision Financiero, CAFT. Prensente den e reunion aki tawata e Presidente di e comision, sr. Raymond Gradus, sra. Sybilla M Dekker, sr. Robert Croes, secretario sr. Manus Twisk, Sandrien de Klerk y Geert Jansen. Durante e reunion CAFT un biaha mas ta confirma cu e estado financiero cu Gobierno di AVP a laga Aruba aden ta desastroso y hopi difisil.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a keda satisfecho cu e reunionnan cu CAFT y a bisa:

“Durante di e reunionnan cu a tuma luga den e ultimo dos dianan, CAFT a confirma cu e estado financiero cu Gobierno Nobo a haya gobernacion aden tawata desastroso.

CAFT a elabora riba e raportahe di e di tres cuartal di 2017 cu ta casi na e final di Gabinete Mike Eman teniendo cuenta cu nan a sinta un paar di siman despues di e di tres cuartal. For di aki caba por a nota deficitnan gigantesco na unda cu CAFT for di aki caba a duna indicacion cu e normanan segun ley lo no wordo alcansa”.

Prome Minister a duna di conoce cu CAFT ta indica cu nan tin e speransa y confiansa den e vision di e gobernacion nobo y cu Gobierno actual lo trece Aruba bek riba e caminda corecto di e presupuesto balansa.

E mandatario ta bisa cu e reunionnan tawata hopi elabora riba hopi detayenan financiero. Gobierno a splica CAFT cu ta trahando un trayecto financiero con pa saca Aruba for di e problemanan financiero. Y a enfatisa cu esaki ta un trayecto realistico basa riba cifranan realistico.

“CAFT a keda hopi contento y gradicido pasobra pa hopi tempo nan no tawata ricibi cifranan realistico y esaki nan tawata pone den nan raportnan tambe”, Prome Minister a bisa.

Prome Minister Evelyn Wever-Creos ta duna di conoce cu esakinan tawata dianan di bon reunionnan cu a termina den bon direccion considerando e hecho cu apesar cu CAFT sa cu e situacion financiero cu AVP a laga Aruba aden ta hopi malo, CAFT tin confiansa den e Gobierno nobo aki y su vision financiero.