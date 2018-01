Prome Minister Evelyn Wever Croes na Canciller Jorge Arreaza – Aruba ta cumpliendo, awor manda e Hulandesnan bek prome cu diabierne awor

Prome Minister Evelyn Wever Croes a kere cu Presidente Nicolas Maduro lo a anula e medida tuma pa sera fronteranan pa Aruba, pero a dicidi di prolonga esaki pa un tempo indefini.

E noticia di prolongacion aki a cay den masha mal tera na Aruba y den Reino Hulandes. Aruba a kere cu lo tabata un medida di 72 ora so, pero manera menciona a keda prolonga.

Mientrastanto tin 187 pasahero pega na Venezuela, nan tur tin pasaporte Hulandes sin por sali for di Venezuela.

Prome Minister Evelyn Wever Croes a expresa su desapunto via di Consul General di Venezuela na Aruba y via di Canciller di Reino Hulandes pa protesta.

E mandatario Arubano a papia tambe ayera cu Canciller Venezolano, Jorge Arreaza unda a dun’e di conoce cu e anuncio di prolongacion ta afecta pasaheronan di Aruba severamente. Arreaza a pidi Gobierno di Aruba pa traha mas duro riba e tema di contrabanda, cu for di 2016 Gobierno di Venezuela ta pidiendo Gobierno di Aruba accion severo, pero Gobierno di Aruba no a haci caso di Venezuela su peticion.

A splica e Canciller Jorge Arreaza cu Aruba tin un Gobierno nobo, cu tin apenas 6 siman den Gobierno y cu e Gobierno aki tin como prioridad combati tur ilegalidad, incluso contrabanda.

El a compronde esaki, y Arreaza ta dispuesto pa traha cu Gobierno di Aruba, pa yega na un solucion. Ya caba ayera den Conseho di Minister a tuma decision pa prohibi importacion di koper no certifica. Si no tin certificacion no ta wordo permiti pa drenta ni via Aruba.

E lo bira un punto di discusion diabierne awor den e reunion cu lo tin na Aruba.

Si Prome Minister Wever-Croes a demanda di Jorge Arreaza cu e kier p’e Arubianonan pega na Venezuela, pa nan ta na Aruba, prome cu diabierne awor. Riba esaki e Canciller tabatin cierto sugerencia con por trece e pasaheronan bek Aruba, cu Conviasa. Evelyn Wever Croes a tuma contacto cu su colega Eugene Ruggenaath na Corsou pa wak con conhuntamente trece e Hulandesnan pega na Caracas pa Aruba y/of Corsou.

E mandatario a bolbe apela si bo no tin nada di haci na Venezuela, no bay.

Pa loke ta importacion di fruta y berdura, ta analisa diferente alternativa Aruba no sinti efecto di scarsedad di fruta y berdura.