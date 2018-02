Prome Minister ta bisa un cos y CAFT ta bisa otro cos riba situacion financiero

E sentido di incapacidad pa goberna e pais, ta resalta den practicamente tur declaracion di mandatarionan di e actual gobierno di mep/por/red y den ultimo dianan esaki a resalta ainda mas, ora por a tuma nota cu simplemente algun Minister no tin solucion ni tampoco plan di gobernacion pa presenta na pueblo. Lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek a mustra cu despues di e reunion cu CAFT por a scucha un serie di declaracion cu no ta cuadra cu realidad di loke a wordo trata of informa dor di e comision di supervision temporal. Un caminda Minister Presidente ta sali dilanti y declara na prensa cu CAFT a keda satisfecho cu e plan di su gobierno pa atende cu presupuesto pa 2018, pero di otro banda e mesun comision aki ta papia cu un pakete di medida di parti di gobierno, ta inevitabel. “Desde cu gabinete Mike Eman I y II a asumi gobernacion di e pais na 2009, c’un situacion financiero realmente desastroso, nunca a introduci medida contra pueblo a traha cu esfuerso y dedicacion, pa yega na un presupuesto balansa cu lo habri caminda pa atende cu e debe nacional di nos pais. Apenas gabinete Wever Croes a asumi responsabilidad apenas tres luna y sin ainda a presenta un presupuesto, ya caba ta papia di medida, ya caba a pidi placa na Hulanda pa supuestamente atende cu e situacion financiero, mientras cu pa ocho aña largo, Aruba no a tuma un florin di Hulanda.

Den oposicion semper integrantenan di MEP, cu awe ta den gobierno, a papia di bancarota, a papia di debe nacional cu a crece pero e prome obra di e flamante Minister di Finansa, ta di busca placa presta for di Hulanda pa asina nan yega na un presupuesto. Ocho aña largo miembronan di MEP den Parlamento no a studia ningun presupuesto di gobiernonan di AVP, solamente a uza esakinan pa haci politica barata y awor ta para dilanti di un reto cu ta parce cu nan no ta compronde.

Den tur reportahe di CAFT por a mira e retonan cu pais tabata tin, pero semper a sa di goberna cu alma y curpa y awe e ‘jaarrekening nan’ ta mustra e resulta positivo, aki por mira cu gobierno a cumpli cu su obligacionnan y a ehecuta su presupuesto cumpliendo cu normanan stipula cu CAFT.

Awor cu gabinete Wever Croes mester traha su presupuesto pa 2018, diripiente tur cos ta malo, nada por y te hasta ta papia awor di medidanan cu mester wordo introduci. Den un publicacion di Prome Minister Evelyn Wever Croes dia 10 di augustus 2017 durante di campaña electoral, como lider di MEP el a declara cu “MEP LO ATENDE PROBLEMA FINANCIERO DI ARUBA SIN MEDIDA.”

Awor nos kier mira nan cumpli “Sin Miedo”, mescos cu AVP a bin ta haci pa 8 aña, tur caminda rond Aruba, den tur bario den tur skina di e isla, por mira un desaroyo cu nunca antes por a ser mira riba e pida baranca aki.