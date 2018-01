Prome Minister ta contesta Parlamentario riba insinuacionnan cu lo a kita hende cu tabatin mas di 20 aña trahando den Gobierno

Den algun caso specifico, hefenan di departamentonan mes no a regla papelnan di trahadornan cu tin mas di 2 aña trahando

Un Parlamentario di AVP ta insinuando cu tin personanan cu e wordo retira mientras nan tin 2, 5 of mas aña trahando y te hasta algun cu ya ta trahando pa 20 aña caba den gobierno. Y e Parlamentario aki ta puntra cu si nan a haci un fout, dicon no a regla nan papelnan y a bay over pa kita e hendenan aki. Riba e insinuacionnan aki Prome Minister Evelyn Wever-Croes a declara cu esaki ta un mentira flagrante di e Parlamentario di AVP pa asina bruha tera riba e tema aki.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes enfaticamente ta reta e Parlamentario di AVP cu a insinua tal mentira pa bin cu prueba y trece e documentonan dilanti di e hendenan aki cu tin tanto tempo den servicio di un departamento di gobierno.

Pero si e mandatario e menciona un caso specifico na unda cu siman pasa tabata tin un hefe di departamento cu a bay Facebook y menciona cu e tin hende cu ta traha pa 2 aña caba p’e y a questiona e pakico e hendenan aki a ricibi carta di retiro. Prome Minister a hala su atencion cu no ta riba medionan social e mester busca atencion di su Minister pero tin camindanan corecto cu e mester uza pa haci esaki, algo cu lo wordo atendi cu n’e despues.

E hefe di departamento en cuestion a informa Prome Minister cu e ta haya straño cu hendenan cu tin 2 aña of mas trahando na MFA ta haya carta di retiro. Y mesora e mandatario ta puntre pa loke tin para riba e payslip di e personanan aki. Y aki e hefe di departamento a indica cu tin para “Bureau Minister Algemene Zaken”. Dus e personanan aki ta cay bou di payroll di Minister President.

Prome Minister a puntre e motibo pa cua, e como hefe di departamanto no e regla e papelnan di e personanan aki siendo cu nan tin 2 aña trahando caba. Riba cua e hefe a splica cu cos a tarda poco y pa cua motibo esaki no a wordo haci.

E mandatario a coregi e hefe di departamento aki bisando e cu e cos aki no a tarda sino cu deliberadamente e como hefe a perhudica e hendenan aki y awo kier tira e fout aki riba scoochi di Prome Minister.

Tambe Prome Minister a pidi e hefe di departamento pa manda e documentonan splicando kico tur a bay fout di nan banda, esta di banda di e hefe y di banda di Mike Eman e tempo ey pa asina su departamento por tin un miho bista kico a bay fout. Pero e mandatario a laga sa cu sigur no ta fout di e gobierno actual.

Sinembargo esakinan ta hendenan cu ta poni riba payroll di Bureau di Minister President cu ta suma un total di 147 hende cu no ta aparece na pia di trabou sino a wordo aloca pa Mike Eman den diferente departamentonan mientras nan ta riba payroll di Prome Minister. Pa e motibo aki nan mester a haya un carta di retiro.

Prome Minister a indica cu e motibo cu Mike Eman a aloca e hendenan aki den otro departamentonan sin regla nan papelnan, tabata pasobra e consehonan tabata negativo. Mike Eman tabata kier a paga nan mas di loke un ambtenaar mester haya of no tabata tin vacatura cu solicitud habri pa cua motibo tur conseho tabata negativo. Y toch e la pusha e hendenan aki den varios departamento perhudicando nan bastante.

E Premier di nos pais a enfatisa cu pa Gabinete Wever-Croes e ser humano ta central. Pa cua motibo a informa tur hefe di departamento, cu si e personanan aki ta util pa e departamento, si nan ta cumpli cu e perfil di e funcion y a cana e caminda normal pa wordo tuma den servicio, mester indica esaki cerca dje y lo evalua di nobo.