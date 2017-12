Prome Minister ta di pensamento cu mester bin cu diferente ley basa riba norma y balor pa por restablece ordo y respet

Pa Gobierno di Aruba ta un prioridad grandi pa pone Aruba bek riba e trayectoria financiero pa pronto yega na e presupuesto balansa. Pa esaki wordo realisa mester cumpli cu leynan y palabracionnan financiero.

Prome Minister sra. Evelyn Wever-Croes ta enfatisa cu esaki ta posibel solamente si nos crea espacio pa desaroyo economico y espacio pa nos atende cu e retonan di gobernacion y pa e ser humano. Integridad tambe lo hunga un rol di prioridad pa Gabinete Wever-Croes unda lo bin cu leynan pa asina garantisa cu e aparato gubernamental keda basa riba norma y balornan cu ta wordo hancra den leynan. Tambe lo bin cu leynan pa proteha ciudadanonan. E mandatario principal di nos pais ta elabora riba e decisionnan aki:

Camara di supervision propio

Considerando e puntonan menciona, Prome Minister a indica cu Gobierno di Aruba lo mantene supervision di CAFT mientras cu mesora lo cuminsa traha riba un propio Camara di Supervision y un propio “Begrotings Kamer” pa asina cu ora haya experiencia di supervision y esaki a gara forsa, nos por sigui cu nos propio instituto di supervision. Cu esaki, Gobierno di Aruba kier demostra cu supervision ta parti integral di finansas publico manehabel.

Aparta di enfoca riba finansas publico, Prome Minister ta bisa cu lo enfoca tambe riba bon gobernacion, transparencia y integridad. Esakinan ta temanan sumamente importante pa e gobernacion aki. Sinembargo esakinan no ta temanan cu nos a bin cu n’e. Esaki ta e deseo di e comunidad pa locual cu a pasa den e gobernacion di e ultimo añanan hamas wordo ripiti.

Camara di integridad

Prome Minister ta realisa cu e pueblo aki ta demasiado orguyoso pa mira nos gobernantenan wordo acusa di corupcion. Pa cua motibo Gobierno lo presenta tambe Camara di Integridad pa garantisa integridad den tur decisionnan di gobierno. Esaki ta cay bou di e Ministerio di Asuntonan General cu ta resorta bou di Prome Minister.

Prome Minister sra. Evelyn Wever-Croes a elabora riba e importancia pa un pais pa inculca norma y balornan di integridad den henter e aparato gubernamental. For di e trahador te na e directornan pa asina tur hende ta conciente den e aparato gubernamental kico por y kico no por. Y cu lo tin consecuencianan pa esun cu haci algo cu no por.

Ministerio di Integridad lo percura pa leynan cu ainda mester bin na vigor pa garantisa integridad cuminsando cu partidonan politico manera e ley di financiamento pa partidonan politico. Tambe e ministerio aki lo percura pa screening di minister y parlamentarionan.

Ley di ombudsman y

‘klokkenluidersregeling’

Lo introduci leynan pa trece mas defensa y proteccion pa ciudadanonan manera e ley di Ombudsman y klokkenluidersregeling cualnan ta e deseo y speransa di Gobierno pa esakinan keda cla pronto.

Codigo di conducta

Codigo di conducta tambe ta un ley cu tin prioridad di Gobierno entre otro leynan cu e ministerio aki lo mester percura pa nan.

E mandatario a enfatisa cu investigacionnan cu mester tuma luga, lo tuma luga. Persecucionnan di hendenan cu comete actonan penal lo wordo haci. Esnan cu haci cosnan ilegal lo wordo persigui. Ora cu a bisa cu lo bin cu ordo y respet, esaki no ta conta solamente pa un persona cu ta horta pa necesidad sino pa tur hende. Y lo no tin luga pa defensa di actonan coruptivo bisando cu Gobierno ta persigui hende. tur acto criminal lo wordo investiga y persigui y si mester lo wordo encarcela.

“Di e manera aki, Gobierno di Aruba kier duna realse na e palabra cu realmente Gobierno ta para p’e. Integridad. Esaki ta inclui ordo y respet cu mester wordo reestablece. Aruba ta sinti e cambio”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a bisa.