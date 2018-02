Prome Minister Wever Croes a aclaria anuncio di Minister Glenbert Croes; Ta evaluando diferente opcion pa mehora poder di compra di esnan di menos entrada

Prome Minister Evelyn Wever Croes a aclaria e anuncio haci e siman aki door di Minister di Labor Glenbert Croes cu su intencion ta pa aumenta salario minimo den un forma substancial. Esaki ta bini despues cu internamente e tema aki a wordo ampliamente discuti den Conseho di Minister. Segun AWEMainta por a compronde, tin algun colega cu tabata masha rabia cu Croes pa motibo cu no a discuti e asunto aki den Conseho di Minister prome cu el a dicidi di bay publico cun’e.

Mester recorda cu ta hustamente den e Conferencia di Prensa di Gobierno diamars ultimo cu e Minister di Labor a haci e anuncio aki cu a cay manera un bon pa gremionan di sector priva y tambe cerca organonan cu mester conseho Gobierno.

Diahuebs den e di dos conferencia di prensa di siman di Gobierno, Wever Croes a bisa “mi kier cuminsa pa duna un aclaracion riba e tema di aumento di salario minimo. …. E tema a causa poco confusion pa cual mi a pensa cu nos mester bay duna un aclaracion.”

Pa yega na mehoracion di e poder di compra pa esnan cu salario mas abou, tin diferente caminda pa cana pa yega na esaki, e mandatario a bisa. Gobierno, el a bisa, ta evaluando con pa yega na un miho balanse, via di un estudio cu a laga haci. Tin diferente opcion cu a discuti riba dje y di cual uno ta pa subi e salario minimo, combina den un pakete total cu por encera tambe reduccion di Winstbelasting. Kier haci esaki via di un pakete pa di un forma of otro garantisa cu si hisa e salario minimo, e comerciante no ta bay hinca esaki den e prijs di su productonan. Otro posibilidad ta cu enbes di aumenta e salario minimo, cu tin su efecto tur luna, pero introduci un tipo di vakantie-uitkering / toelage pa esnan cu ta traha den sector priva, dunando incentivo na e doño di trabou pa haci esaki.

Gobierno a constata cu tin hende cu ta gana mas cu 2500 florin tambe ta cay den e reparatie-toeslag cual no tabata e intencion tras di e incentivo aki. Gobierno ta studiando con pa cambia esaki. E suma cu ta haya bek for di e grupo di riba 2500 florin, ta bay wordo hinca bek den esnan cu ta cay den e categoria te cu 2500 florin. “Pues nos ta den proceso pa mira con nos por yuda esnan cu tin entrada abou pa nan poder di compra por mehora y tin diferente forma pa yega na esaki. E discusionnan ta andando y a nombra un comision di tres persona instala. Tambe lo consulta cu SER, cu a pidi pa ta liber pa duna conseho na Parlamento ora cu esaki wordo pidi. Antes Parlamento mester a pidi esaki via di e Minister. Nos a cambia esaki pa crea mas transparencia y duna SER mas autoridad. Esaki ta nifica cu e Parlamentario por bay SER di biaha.”

El a enfatisa cu tur organisacion lo wordo consulta den e investigacion cu ta bay wordo haci riba e tema aki.