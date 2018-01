Prome Minister Wever Croes a recorda palabranan di Betico Croes; Un pueblo cu lubida su historia of un pueblo cu no conoce su historia, ta un pueblo sin futuro

Durante e discurso den e ceremonia protocolar riba Plasa Libertador Betico Croes, Prome Minister Evelyne Croes a hiba un discurso basta largo. El a repasa bida di su omo Betico Croes, su caracteristicanan pa cual e ta conoci y e importancia pa mantene su memoria bibo bou di e pueblo di Aruba.

“Ta hopi importante pa nos mantene su memoria bibo y traspasa e historia real di su bida y su lucha pa nos futuro generacionnan. Pa garantisa esaki, nos gobierno ta comprometi pa graba e historia aki, y inclui esaki den curriculum na scolnan, cu e meta pa preserva y inspira nos comunidad. Pa asina no tin discusion riba e parti importante aki di nos historia. E memoria di Betico Croes mester ta eleva riba tur partidonan politico, riba tur gobierno. E memoria di Betico Croes ta partimonio nacional, y nos mester preserva.”

El a bisa cu un pueblo cu lubida su historia of un pueblo cu no conoce su historia, ta un pueblo sin futuro. Specialmente den e temponan aki cu nos ta enfocando hopi riba innovacion na Aruba, e vision pa futuro ta asina importante, y p’esey e compromiso di gobierno, pa nos historia nunca bay perdi.

Entre e logronan grandi di Betico, of cu Betico a contribui na nan grandemente ta e Himno y Bandera di Aruba, simbolonan di union y identidad di un pais. Tambe e hecho cu awe Aruba tin su propio gobierno, su propio ministernan, su propio Parlamento, su propio moneda. Y tur esaki a inculca e sentimento di orguyo den nos Arubianonan.

“Como sobrina di Betico, nunca mi a pensa di drenta politica y sigur mi no por a imaginami cu un dia, den calidad di Prome Minister di Aruba, mi lo mester dirigi mi mes durante un ocasion asina special na henter pueblo di Aruba. E ta yena mi cu un sentimento profundo di orguyo. Orguyo di a gara e bandera, y sigui cu e lucha.”

Mester uza e Dia di Betico, e Prome Mandatario a bisa, pa reflexiona riba aspectonan importante di Aruba. “Laga nos reflexiona awe riba un dia hopi special, recordando Betico Croes como e luchador incansabel kende a sacrifica asina tanto di su bida pa logra cumpli cu e deseo di su pueblo. Laga esaki ta un estimulo y sirbi como ehempel pa henter nos comunidad. Cu e ehempel di Betico inspira nos tur dia: “Si Bo kier logra algo grandi den bida, bo mester haci sacrificio y traha duro p’e”.

“Mi ta haci un suplica na cada un di boso pa ban sigui su ehempel. Traha duro. Sin temor pa sacrificio. Lucha cu integridad y honestidad pa hiba nos pais padilanti. Como pais nos ta enfrentando retonan hopi grandi na e momentonan aki, pero e dia manera awe, esta Dia di Betico ta brinda nos e oportunidad pa refleha, yenando nos cu inspiracion, balentia, curashi, inteligencia y amor patrio pa atende cu tur reto pa garantisa felicidad di e pueblo aki, locual Betico semper a anhela.”

Pa finalisa, el a expresa den nomber di Gobierno di Aruba un palabra di DANKI na henter su famia kendenan semper a sostene. Specialmente su yiunan, Guisette, Glenbert, Junior, Glendeline. “DANKI . DANKI pa a comparti boso tata cu nos pueblo. DANKI pa compronde cu Betico no tabata un tata pa un hogar so di mama, tata y cuater yiu, sino un tata pa henter Aruba. Y apesar cu un dia manera awe, no ta facil pa boso, apesar cu riba un dia manera awe, lo boso a desea di por canta “E fecha glorioso” pa boso tata, boso por ta sigur cu henter e pueblo di Aruba ta sumamente agradesido pa locual cu Betico a nifica pa Aruba. Ohala cu esey ta un consuelo pa boso”.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina su discurso gradiciendo esnan presente pa nan atencion deseando tur un feliz Dia di Betico. Pabien Aruba!