Prome Minister Wever Croes: Betico a demostra e importancia di UNION

Gobierno di Aruba, dia 25 di januari mainta, na ocacion di celebracion di Dia di Betico na e Ceremonia Protocular riba Plaza Libertador Gilberto François “Betico Croes, a entrega un discurso hopi elocuente y emocional yenando esnan presente cu un sentimento di amor y respet pa e gran luchador sr. Betico Croes kende lo a cumpli 80 aña.

Den un parti di e discurso e mandatario a bisa “Awe 25 di januari ta un dia hopi special, momento cu nos ta celebra oficialmente Dia di Betico riba su fecha natal. Si sr. Betico Croes tabata na bida, awe e lo a cumpli e bunita edad di 80 aña, sinembargo nos Creador tabata tin otro plan, y a yam’e hopi tempran den Su Reino, na un edad di 48 aña.”

El a conta cu Betico tabata un persona humilde, cu un carisma enorme. Un persona mescos cu nos tur: Tata, yiu, ruman, omo, padrino, y toch mes momento un persona special, cu a logra cosnan grandi.

Ya desde un edad hoben, el’a mustra un caracter di un Lider. Di un meneer di school a bira un politico pa despues comberti su mes den E politico di mas grandi cu Aruba a conoce den su historia, cargando e nomber tambe di Nos Libertador. Betico a demostra cu esaki, cu si bo tin un VISION y DETERMINACION, no ta importa cuanto obstaculo, bo por surpasa nan.

“Na e momentonan aki den historia di nos pais, nos pais ta enfrentando retonan grandi. Retonan financiero, retonan den gobernacion, retonan social, retonan cu pais bisiña. Pero nos tin e VISION y sigur e DETERMINACION pa surpasa e retonan aki. Ban laga e memoria y e lucha di Betico inspira nos, den e lucha pa bienestar pa cada ciudadano di nos pais.”

Tambe el a mustra cu Betico a demostra e importancia di UNION. El’a sa di uni nos pueblo den e lucha pa Status Aparte. E tempo ey, para dilanti retonan inmenso, cu cierre di e refineria, e UNION di nos pueblo, guia pa un gran lider, a marca e diferencia. Su palabranan tabata : “Arubiano no ta solamente esun cu a nace na Aruba, sino tambe esun cu a haci Aruba su nacion.” “Y mi ta completamente di acuerdo cu esaki. Awor nos ta para dilanti retonan similar, y mi ta convenci cu den UNION nos lo enfrenta y surpasa esakinan.”

Betico a demostra CURASHI. Curashi no kiermen cu bo no tin miedo. Curashi ta ora bo ta tuma e decision di haci lo corecto, apesar cu bo tin e temor! Betico tabata sa cu e Status Aparte tabata lo corecto, y apesar di temornan, a sigui cu e lucha. Esey ta CURASHI. E situacion actual ta similar. Mirando cuanto desaroyo nos pais ta pasando aden, pero no laga esey stroba nos. Ban demostra CURASHI pa enfrenta tur reto, y surpasa nan.