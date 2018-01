Prome Minister Wever Croes: Situacion cu Venezuela ta tenso

Diamars den oranan di mainta Prome Minister Evelyne Wever Croes a duna un declaracion relaciona cu e frontera maritimo y aereo cu Venezuela a cera cu Aruba desde y otro islanan Hulandes desde 5 di januari ultimo. “E situacion cu nos pais Venezuela ta sigui un situacion tenso y delicado,” e mandatario a cuminsa bisando.

E medidanan tuma for di dia 5 di januari ultimo a keda na vigor, apesar di e promesa inicial cu e lo ta pa algun dia so. Esaki, e mandatario a bisa, apesar di palabracion haci, y ehecuta, pa prohibi importacion di koper y otro materialnan strategico cu no ta compaña pa e documentacionnan necesario. Esaki ta e motibo cu e mandatario a bisa cu el a haya necesario pa bini un biaha mas dilanti unda cu ta cuminsa pa recorda e ciudadanonan riba e conseho di biahe pa Venezuela, hunto cu Reino Hulandes, cual ta bisa pa evita biahamento pa e pais aki. E hendenan cu ta biaha pa Venezuela ta logrando pa sporadicamente haya algun aerolinea pa trece nan bek Aruba. “Pero e aerolineanan mas y mas ta confrontando problema pasobra nan ta obliga di bolbe Aruba bashi..” E motibo di esaki ta cu Venezuela no ta permiti otro personanan cu no tin nacionalidad Hulandes subi e avionnan.

Avionnan cu ta bula bashi naturalmente ta un gasto grandi y ta trece perdida pa e aerolineanan. Diferente aerolinea a cuminsa bati alarma cu di e forma aki nan no por sigui bula.

Pesey tambe cu Gobierno di Aruba un biaha mas ta reitera pa no biaha pa Venezuela si no ta estrictamente necesario of urgente. “Biahamento pa Venezuela no ta algo cu ta wordo recomenda. Nos sa cu esaki ta algo cu ta causando hopi molester pasobra hopi Arubiano ta custumbra di bay Venezuela pa control medico. Y esey aworaki no ta posibel of ta hopi dificil. Y cu e problema di PAWA na Santo Domingo ta haci e situacion un poco mas dificil. Mi kier haci un apelacion na cada ciudadano di pais Aruba pa nos ta alerto,” e mandatario a duna di conoce.