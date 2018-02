Pronto SETAR N.V. no ta acepta pagonan cu Cheque mas

Relaciona cu e decision di Asociacion di Banconan di Aruba, cu entrante 1 di mei 2018 banconan local no ta acepta cheque mas, SETAR N.V. tambe ta stop di acepta cheque na su puntonan di benta entrante dialuna dia 23 di april, 2018.

SETAR N.V. ta recomenda tur cliente pa haci pago online, via transferencia automatico of via su servicio di Self Service Kiosk situa na tur Teleshop rond di Aruba.

SETAR N.V. cada aña ta mehora su acceso online, y ta motiva clientenan pa haci uso di MiSETAR pa ricibi informacion digital di cobranza, esaki ta duna e confortabilidad di tin e cobranza hopi mas tempran pa mira y cu por paga esaki online na cualkier momento, unda cu ta.