Queen of the Sky pa AAA N.V. a keda eligi

Diamars ultimo gerencia di AAA N.V. a organisa eleccion di Queen of Sky, combina Appreciation Day. E actividad aki a tuma lugar dilanti di e area di US Check In. E actividad aki tabata anima pa D’Licious.

Hurado finalmente e eligi Magdalena Castillo, representando AAA N.V. como Queen of the Sky 2018 y Prome Finalista a keda Olivia Stamper representando Imigracion. Despues a sigui un atardi masha ameno, yen di energia y asina tur presenta e goza te oranan lat di anochi.

Por a mira presencia di Minister Dangui Oduber, kende hunto cu James Fazio, Director di AAA N.V. a corona a Queen of the Sky.