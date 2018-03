Quick Scan tocante CITGO: “Hulanda tambe a avisa Gobierno di AVP di e riesgonan”

Segun Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Prome Minister Evelyn Wever Croes a bisa den un declaracion cu na aña 2015 Gobierno Hulandes a haci un “quick scan” pa conseha Gobierno di Eman e tempo ey, riba un MOU cu Eman kier a firma cu Citgo, specialmente pa mira si tin argumentonan financiero di Venezuela, PDVSA y Citgo, of aspectonan geo politico y energia cu mester tene cuenta cu n’e. Den esaki a tene cuenta tambe e importancia di e mercado turistico Americano pa Aruba.

“Den e quick scan a duna mes momento e avisonan pa riesgonan relaciona cu e proyecto, cu gobierno di Eman mester a tene cuenta cu n’e ora di negocia, pero cu obviamente no a tene cuenta cu n’e. Entre otro ta referi na e sancionnan di Merca contra Venezuela desde 2012 cu por stroba e operacionnan na Aruba. Algo cu awor a bira realidad y nos ta sinta awor cu e problemanan,” Wever Croes a bisa.

En bista di e situacion financiero delicado di PDVSA y Citgo, a conseha Gobierno di Eman cu nan mester ta extra alerta: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

Hulanda a conseha Aruba pa institui un team di experto pa negocia pa nan mirando e complehidad di e materia. “Nos no sa si Gobierno a sigui e conseho aki, pero evaluando e contract manera e ta awor, nos ta duda cu Gobierno di Eman a haci caso di e conseho aki.”

E ta sigui bisa cu tambe ta menciona cu e MOU cu Aruba a firma e tempo aya, ta den desbentaha di Aruba y solamente na fabor di Venezuela. Finalmente e quick acan ta avisa cu un deal cu Citgo lo por trece obhecion di parti di Merca.

“Ta increible pa pensa cu apesar di tanto aviso di parti di Hulanda, toch Gobierno di Eman a firma e deal cu Citgo. Nan no a haci caso di ningun conseho. E rol di Hulanda den esaki tambe ta particular, pasobra apesar di tanto aviso, toch ta conseha Gobierno di Eman pa firma. Pero e rol di Hulanda no ta un problema riba su mes, si nos tabata tin un Gobierno mas responsabel y transparente. Gobierno di Eman a tene e quick scan aki scondi pa henter Aruba pa tur e tempo aki. Pero awor Gabinete Wever-Croes a pone man riba dje y a entrega esaki na Parlamento y lo publica esaki tambe.”