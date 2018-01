Quota Club ta sigui cu su campaña di cuido di nos oido “Den Carnaval 64 cuida bo oido cada rato, pa bo no perde,den un rato”

Kristel van Nes – Chair Service Committee Quota den nan reciente conferencia di prensa a bolbe anuncia nan campaña pa cuida nos oido.

Prensa semper a coopera cu Quota, e.o. durante periodo di Carnaval, na unda semper nan ta haci nan esfuerso pa concientisa pueblo tocante importancia di cuido di oido.

Quota Club of Aruba a gradici tambe nan invitadonan di WEB, sr. Glenn Rock, y All Safety Wear, sr. Roberto Robins, kendenan a yuda Quota realisa e earplugs campaign.

Segun Kristel van Nes, nan ta hopi contento pa wak for di algun aña caba, cu tur e añanan di concientisacion ta cuminsa duna su fruto. Muchanan ta mas conciente di e peligernan di zonido duro, y nan por aplica e conocemento aki e.o., durante paradanan di Carnaval.

Como parti di nan earplugs campaign, Quota a bay, y ta bayendo diferente scol basico na Aruba pa duna charla tocante importancia pa cuido di oido, na unda nan ta ripara un gran interes den e topico di parti di directivanan di scol y e muchanan.

Pa por realisa e proyecto aki, Quota semper por conta riba servicio di WEB, cu ta duna Glenn Rock, Safety Coordinator na WEB, e espacio pa yuda Quota cu charla tocante oido, y Wim Willems, Office Manager na FEPO, cu for di algun aña, tambe ta bay e scolnan selecta, hunto cu e damanan di Quota, pa duna e charlanan aki.

Pa concientisa e pueblo adulto, Quota a bay diferente programa na radio y television pa duna aviso y tips con pa proteha e oido. Asina nos ta purba yega na tur e diferente range di edad, di jong pa mas grandi.

E mas importante pa corda ta, pa no para mucho cerca di e speakernan, ya cu earplugs no por evita daño di oido, pa via di e zonido sumamente duro cu ta sali for di e speakernan aki.

Mas serca di e speaker ta para, mas duro e zonido ta drenta den e orea. Mantene un distancia di sigur 10 meter, y percura pa bisti bo earplugs of otro tipo di proteccion di orea.

Manera añanan anterior, pueblo di Aruba por conta riba Quota su presencia durante tur e paradanan di Carnaval cu ta tuma lugar den dia, na unda nan por cumpra nan earplugs cerca e damanan di Quota p’e suma di 1 florin.

Pueblo por reconoce miembronan di Quota pa nan t-shirt blau cu nomber di nos club, ‘Quota’ na letter blanco riba dje. Nan a cuminsa bende nan earplugs durante parada di blaas diadomingo pasa, unda nan a ripara cu e demanda pa cumpra earplugs ta grandi. Nan tin confiansa cu esaki ta set e tono pa e resto di paradanan, Kristel van Nes a duna di conoce.

Yvy Simon, Vice Presidente di Quota Club a ripiti nan slogan p’e aña aki: “Den Carnaval 64 cuida bo oido cada rato, pa bo no perde,den un rato”

Cuido di oido ta loke Quota ta kere den dje.

E ultimo 29 añanan Quota a lansa e campaña pa haci uzo di earplugs durante e temporada di Carnaval. Nan a ripara aña pa aña cu e demanda pa earplugs ta bira mas grandi. Tanto p’e Carnavalistanan y e hendenan para na banda di caminda ta pidi earplugs y Esey ta duna nos e animo pa sigi cu e campaña aki.

Quota kier a gradici tur grupo di Carnival cu ta contribui cumprando earplugs delanta pa nan participantenan. Esaki ta un muestra grandi cu e miembronan di Carnaval ta consiente e importancia di oido, cual Quota ta aprecia masha tanto. Finalizando deseando comunidad di Aruba un dushi Carnaval.