Randall Croes di KVK: Mester evita cu decisionnan di sector publico ta mishi cu cartera di esnan mas chikito

Randall Croes, di directiva di Camara di Comercio, tambe tabata presente den e conferencia cu e organisacion aki a yama diaranson atardi pa duna nan posicion riba e aumento substancial cu Minister di Labor Glenbert Croes a anuncia pa salario minimo.

Camara di Comercio ta e organo cu ta consehero di Minister di Asuntonan Economico y di Gobierno pa cual motibo nan ta lamenta cu e anuncio aki a wordo haci sin mas, sin cu a haci un investigacion prome di kico por ta e miho solucion pa e meta cu Gobierno kier logra pa e pueblo.

Na prome luga, Croes a bisa, mester mira e pais manera un negoshi. Den un negoshi tin espacio pa mehora salario di bo trahadonan, ora cu bo ta bende mas.

Den e expectativa cu tur gasto ta bay subi den futuro, ta pone e empresario pensa kico e ta bay, si e por of no tuma hende na trabou. Hotelnan di Aruba mester competi cu otro destinacionnan unda cu salarionan minimo ta mita di esun di Aruba.

E gastonan di operacion na e rivalnan ta hopi mas abou cu e negoshinan na Aruba y den e ambiente aki mester sigui competi cu nan. “Pesey nos mester tin masha cuidao ora cu nos ta mishi cu un parti fundamental di e gastonan di nos hotelnan, pasobra mester percura cu nan tin placa pa Gobierno haya su parti via di e.o. winstbelasting.”

Un negoshi asina, Croes a splica, si e sa cu su gastonan ta bay subi, esaki lo mester wordo recupera den e prijsnan. “Pues tin hopi consecuencia cu lo por tin pa e economia cu mester wordo evalua,” el a bisa. Un di e consecuencianan di e anuncio di e mandatario por ta inflacion. Tin biaha ta evalua cu un aumento di salario ta pa recupera e perdida di poder di compra. “Pero si e inflacion pa casi 5 aña ta flat of negativo, esey ta nifica cu e poder di compra a wordo conserva. Si na supermercadonan tin un par di berdura cu a subi di prijs door di secura na California of no tin berdura ta bini di Venezuela, ta cosnan temporal. Di otro banda prijs di awa y coriente a keda stabiel, prijs di gasolin ta baha, pues e inflacion no a wordo asina hopi afecta. No tin un problema cu costo di bida a subi cu mester haci cambia den salario minimo.”

Croes ta bisa cu p.e. si un persona cu ta gana un salario minimo mester gasta entre 12 y 16 florin pa dia pa bay bolbe di su trabou, esaki ta algo cu comerciantenan no por soluciona. Ta Gobierno mester resolve e problema aki, haci miho uzo di e ringweg pa crea un impacto mas positivo. Pueblo no a participa den e decision di “hedging” pero tur hende mester a paga p’e cu prijs di awa y coriente mas halto. Mester evita cu decisionnan di sector publico ta mishi cu cartera di esnan mas chikito den comunidad.

A wordo menciona tambe cu impuestonan pa importacion na Aruba ta hopi halto mes. Tur loke cu e persona di salario minimo cumpra tin un 22% di impuesto poni riba e prijs original. Aruba tin hopi mas empleado publico, den averahe pa cabes, cu Merca, y hasta mas hopi cu Corsou cu ta dobel mas grandi cu Aruba den tamaño. E gastonan di sector publico, ta algo cu mester pone atencion na dje. “Hulanda no ta subsidia e gastonan aki. Ta nos tur hunto mester paga p’e.”

Pa tur e motibonan ey ta recomenda pa sinta cu tur esnan cu tin conocemento di sector economico, mas ainda despues di e noticia di CITGO. Aworaki no ta momento pa hisa gastonan di empresanan cu kisas mester habri porta pa tuma mas hende den servicio cu esnan cu ta keda sin trabou na CITGO. Gobierno no por tuma nan den servicio y ta comercio mester ta bay ta creativo.