Reconocimento na sra. Tecla kelly tabata peticion di Prome Minister Evelyne Wever-Croes

Stichting Maneho di Aruba su Carnaval (SMAC) for di momento cu a tuma organisacion di Carnaval di Aruba over, tabatin como unico meta pa engrandece e celebracion cultural aki. Carnaval t’e fiesta di cultura mas grandi cu nos tin y p’e motibo aki e organisacion ta traha cu vision pa trece union den henter e pueblo pa loke ta trata Carnaval.

Como un custumber di tur aña e organisacion ta invita e Prome Minister di nos pais pa haci e acto di coronacion di Reina Grandi di nos Carnaval.

Prome Minister sra Evelyn Wever-Croes despues di a haya e invitacion aki for di SMAC, a haci un peticion special n’e organisacion di Carnaval. Cua peticion for di principio no tabata un problema pa SMAC.

Prome Minister Wever Croes su deseo tabata pa entrega un reconocimento den nomber di Gobierno di Aruba y di pueblo di Aruba, na sra. Tecla Kelly pa tur su trabounan cu el a haci pa brinda Aruba tremendo temporadanan di Carnaval aña tras di aña.

Ningun momento a pensa riba e discordia cu lo ta existi entre e dos orgnisacionnan, sino un momento na unda durante un actividad Carnavalesco y dilanti e publico grandi, duna gradicimento na un persona cu a traha asina duro y cu ta nifica hopi pa Aruba su Carnaval.

Sinembargo, sra Kelly a rechasa e invitacion aki di e prome mandatario di nos pais y a tuma esaki como un ofensa na su persona y a bay diferente media di comunicacion treciendo e sentimento di desunion inecesario den nos pueblo.

SMAC reaccionando riba e comentario di sra. Tecla Kelly cu SMAC lo a lanta riba bon pia p’e placa cu nan a ricibi na inicio di nan trabou, a duna di conoce cu nan ta hopi orguyoso cu cada aña SMAC ta traha un jaarrekening cua nan ta entrega na sponsornan y na Gobierno di Aruba y asina a cumpli semper cu e transparencia cu e gruponan tabata kier a mira.

Segun e gruponan den pasado esaki no tabata pasa y no tabatin transparencia den maneho di Carnaval.

Cumpliendo cu e transparencia desea, SMAC ta bin bek tur aña cu e jaarrekening y duna cuenta n’e Minister di Cultura na kico e placa a wordo uza. Pa cua motibo tambe Gobierno ta inverti den e actividad cultural di mas grandi di nos pais desde inicio di e organisacion aki. Mescos tambe, cada sponsor y lider di grupo cu ta na cabes di Gruponan Uni ta ricibi e jaarrekening.

SMAC ta lamenta cu sra Tecla Kelly a considera e invitacion di Prome Minister di nos pais como ofensivo na su persona. Esaki no tabata e caso ni di nos Minister President ni di SMAC.

Sra. Tecla Kelly ta keda un persona cu a dedica su tempo na nos Carnaval y tin su lugar den historia di e celebracion cultural aki.