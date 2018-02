Rene Herdé di AVP: Minister no a duna claridad di kico e kier logra cu independisa scolnan publico

“Mester tene masha cuidou cu e idea di independisa scolnan publico. No ta por nada a pone den constitucion di Aruba cu Gobierno mester percura pa tin suficiente scol publico y cu e ta keda semper responsabel pa enseñansa publico.

E echo cu otro paisnan, manera Hulanda, a crea e posibilidad pa municipionan independisa scolnan publico, no ta nifica cu nos mester haci esey tambe. E motibonan cu a habri e posibilidad di independisa scolnan publico na Hulanda ta pasobra Gobierno Central a dicidi di limita su rol y pasobra a cambia reglanan di subsidio cu a pone existencia di scolnan chikito na peliger. Finalmente municipionan tabata sinti cu mester a clarifica nan rol como Gobierno cu ta fiha maneho versus nan rol como directiva di scolnan publico. Na Aruba niun di e motibonan ey ta hunga un rol of ta un motibo pa independisa scolnan publico.” Asina Rene Herdé, di partido AVP, a splica siman pasa.

E Minister mes a uza e motibo di “saca politica for di scolnan publico” y a uza un ehempel di su mes pa ilustra esey. Rene Herdé a comenta: “E Minister kier men cu e kier saca hacimento di politica partidista for di enseñansa. Pero ta net den enseñansa tin asina hopi asunto regla den ley cu no ta duna espacio pa haci politica. Nombracion di maestronan di scol ta sosode a base di nan diploma /certificacion y abilidadnan profesional. No a base di nan simpatia politico. Ta solamente den nombracion di personal no-educativo den scolnan publico e Minister por tin algo di bisa. Pero esey por wordo regla den ley den un forma drechi, sin tin cu independisa scolnan publico. Nombracion di hende pa motibo di nan colo politico no ta acceptabel y mester wordo regla pa henter aparato di Gobierno. Pero esey no kier men cu pa stop nombracionnan politico ta independisa tur departamento! E Minister no a menciona otro motibo pa independisa scolnan publico. Esey a crea duda den su motibo pa independisa scolnan publico. Ademas, ken ta sigura cu un fundacion no ta haci politica partidista y nombra amigonan politico? Pa evita esey lo mester regla nombracion a-politico den ley. Esey por haci awor caba, sin cu mester independisa scolnan y cambia posicion huridico di maestronan.” Segun Rene Herdé e minister tin cu kita e duda serio cu e mes a crea. “E instrumento cu e scohe pa usa mester pas cu e meta cu e kier logra. E mester aclaria e meta of metanan cu e kier logra.”