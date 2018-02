Rene Herde di partido AVP: Minister di Enseñansa ta creando mas insiguridad y duda pa falta di claridad

Enseñansa publico a wordo crea y hancra den Constitucion, pa sigura cu enseñansa publico ta wordo duna pa e ley mas fundamental di nos pais.

Constitucion ta encarga gobierno pa crea y mantene suficiente scolnan publico. A regla maneho di scolnan publico den Constitucion pa sigura e autoridad di publico via su representantenan publico den enseñansa. Si e intencion tabata pa hinca scolnan publico den fundacionnan, constitucion lo a crea e posibilidad ey, sr Rene Herde di partido AVP a mustra durante conferencia di prensa.

“Hecho cu na Hulanda si a haci posibel pa scolnan publico cay bou di fundacionnan, tin di haber cu e historia di enseñansa na Hulanda y e deseo pa duna participacion na mayornan, den maneho di scolnan publico.

E NO ta nifica cu nos por djis adopta loke Hulanda a haci y implementa esaki aki den un situacion totalmente diferente y un historia di enseñansa completamente diferente y cu factornan cu a y ta influencia enseñansa cu ta completamente diferente cu na Hulanda.

E ‘plan’ cu e minister tabata traha riba dje, a crea hopi duda y desconfiansa den comunidad y den enseñansa. Mi kier cuminsa toca algun di e preocupacionnan cu e minister a crea, cu e meta pa en todo caso TUR hende ta bon na altura kico ta den wega aki y pakico e tema di enseñansa mester wordo atendi den e forma mas cauteloso y responsabel posibel,” sr Herde a trece dilanti.

El a sigui mustra cu loke e minister kier haci ta cambia e instancia cu ta maneha scolnan publico, pasobra segun e mandatario, tin politica ta wordo haci den maneho di scolnan publico. Pero e minister NO ta menciona kico ta wega politico cu ta wordo haci den maneho di scolnan publico.

“Den enseñansa tin asina hopi asunto regla den ley cu no tin mucho espacio pa haci politica partidista.

Nombramento di maestronan di scol ta regla pa ley y no ta ken cu kier por wordo nombra como maestro di scol.

Nombramento di directornan y e personal no-educativo ta practicamente e unico luga pa politica partidista. Esaki por wordo regla masha bon y profesional y sin influencia politico masha bon, sin cu tin cu cambia e posicion huridico di maestronan di scol of e autoridad pa maneha enseñansa.

Sa tin critica cu scolnan publico lo ta wordo subsidia mas cu scolnan priva y cu scolnan PUBLICO lo ta wordo trata cu mas privilegio cu scolnan priva.

Aparte di cu subsidio di scolnan ta wordo regla pa Constitucion y Ley, lo por regla cualkier diferencia di trato masha facil, door di exigi trato igual y responsabilisacion pa tur cos bou di e mes un Constitucion cu ta regla e subsidio igual!” Rene Herde a mustra.

Finalmente e miembro di partido AVP a declara cu kier men cu e ‘intencion noble’ di e minister corectamente ta wordo cuestiona. E mes a crea duda den loke e kier logra. E instrumento cu e kier uza NO ta pas pa e meta cu e minister kier logra. Mas ainda pasobra e mes como politico, kier nombra e hendenan den e fundacion.