Resumen di charla tocante calypso, identidad y representacion di e ser femenino

Den cuadro di e di cuater “Aruba Calypso Heritage Week”, Community Research Education and Development Project (CRED), a organisa un actividad tocante musica di Calypso y su herencia cultural den Caribe y Aruba. Esaki a tuma lugar na Scol di Arte San Nicolas riba diabierna 26 di januari.

Investigado cultural Gregory Richardson a “host” e charla y presentacion artístico aki cu titulo ‘Queens and Ladies in the Kaiso Arena: Gender, Identity and performance in Calypso’ unda a enfoca riba e rol y respresentacion di e calypsonian femenino den un arte domina den gran parti pa un cultura masculino.

E presentador invita tabata, Meagan Sylvester, cu ta un investigador y docente na University of the West Indies na Trinidad. El a presenta un analisis sociologico y etnomusicologico riba e tema aki usando diferente fragmento di video y letra di cantica.

Tambe a mustra parti di e documentario Calypso Rose; The Lioness of the Jungle produci pa Pascale Obolo y Mighty Lords, Kings and Queens (2015) produci pa Sharelly Emanuelson. E anochi a clausura cu un presentacion musical tremendo di steelpannist Derron Ellies di Trinidad cu a rindi un set varia di diferente composicionnan incluendo “sinking ship” y “Ethel”.

Banda di esaki tabatin un presentacion di calypsonian Arubano, Queen Melody, cu su tema “women better on top”. Su contribucion tabata hopi bon ricicbi.

Por bisa cu e actividad tabata uno sumamente exitoso. A ricibi aproximadamente 100 persona, cual ta un cantidad remarcabel pa un charla publico.

E publico a haci diferente pregunta y a combersa cu e invitadonan despues di e charla.

E organisadornan kier a yama danki na tur sponsors cu a duna sosten na e proyecto cultural y educativo aki. Sin nan, e actividad aki lo no ta posibel.

Ta trata kinan di: Refeneria di Aruba NV (RdA), Setar NV, Square Garden Upholstery, Technodent, Radio Emisora Massive 103.5 FM, Kamini’s Kitchen, Oneil’s Caribbean Kitchen, Insel Air y Surinam Airways.