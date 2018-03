Reunion cu Minister di Defensa di Hulanda a duna como resultado cu: Hulanda kier yuda combati criminalidad y ilegalidad

Siguridad ta un prioridad pa Gobierno

Minister di defensa Hulandes sra. Ank Bijleveld y su delegacion diabierna ultimo a bishita Prome Minister sra Evelyn Wever-Croes. Hunto cu Minister di Husticia sr. Andin Bikker a reuni riba varios punto. Puntonan en comun tawata entre otro Mariniers Kazerne y Defensa. Pero e bishita mas bien tawata pa trata e punto di siguridad na Aruba. Aumenta e siguridad na Aruba, combati criminalidad y ilegalidad ta un prioridad di Gobierno di Aruba. A yega na convenionan hopi importante cu Hulanda pa hunto combati criminalidad na un forma mas severo.

Prome Minister ta splica cu un di e temanan cu a yega na un compromiso riba dje ta trata di Arumil. Arubianonan cu ta bay opleiding di marinier na Mariniers Kazerne, despues di cinco aña ta sali di eynan y lo mester bay busca trabou otro caminda. A yega na un convenio cu e personanan aki, unabes cu nan tin cinco aña di servicio na Mariniers Kazerne nan por drenta den un Departamento di Gobierno cu ta traha riba e tereno di siguridad entre otro Polis, Douane, den cuerponan uniforma cu ta combati ilegalidad y criminalidad.

E prome mandatario di Aruba ta considera esaki un punto hopi importante y un logro grandi pa motibo cu esaki ta duna e hobennan mas perspectiva y mas oportunidad. El a expresa cu lo ta di hopi lamenta cu un hoben ta pasa den cinco aña den training y di experiencia den Mariniers Kazerne y despues e no ta bay traha un caminda unda e por aplica su conocemento y experiencia.

Un punto di discusion hopi importante, Prome Minister ta enfatisa cu di parti di Hulanda a sali e compromiso pa nan yuda Aruba den caso si Aruba encontra un crisis cu e refugiadonan di Venezuela. Ainda e detayenan no ta conoci pero lo wordo discuti den e proximo dianan. Pero naturalmente cu si algo mester pasa na Aruba, e cara di Reino lo keda malo si acaso nos no atende cu esaki na un bon manera. Hulanda tambe ta realisa esaki y a duna su palabra cu lo yuda. Prome Minister ta bisa cu e ta spera cu esaki lo no bira e caso y Aruba encontra su mes den e crisis di refugiado pero mester ta prepara. Aunke ta keda cu fe y confiansa cu e problemanan di Venezuela ta wordo soluciona eynan mes y cu Aruba no tin mester di haya un fluho grandi di refugiadonan.

E reunion a bay hopi bon y den bon ambiente unda hopi palabracionnan a worde concretisa riba tereno di husticia y combatimento di criminalidad pa poco poco Aruba por wordo haci mas sigur.