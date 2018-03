Rocco Tjon: Bon Gobernacion solamente posibel cu credibilidad politico

Durante e rueda di prensa di Fraccion di MEP, Lider di Fraccion, Sr. Rocco Tjon MBA, a papia di un topico hopi clave, bon gobernacion. Esaki sigur ta na su lugar mirando cu e Gobierno actual a yega su “100 dia” di gobernacion. Nos Minister President actual, Sra. Evelyn Wever Croes, semper a campaña pa bon gobernacion y intergridad como aspectonan clave pa goberna. Y awor cu e ta den gobernacion ta bisto cu e ta keda e trekker pa esaki den gobierno.

Tambe Sr. Tjon tin hopi elogio pa su colega Sr. Edgard Vrolijk, riba e inciativa y bon trabou di su parti riba e ley di iniciativa di screening cu a wordo entrega den cuminsamento di siman. Sr. Tjon tambe a firma e ley di iniciativa aki y ta contento cu e tambe a forma un parti den e preparacion pa e entrega di e ley aki.

Pa ilustra con e gobierno anterior no por papia di bon gobernacion, Sr. Tjon ta referi na e prome rueda di prensa di e aña aki unda a trece padilanti e remarce di e Ex Minister President, cu ta acusa e gobierno actual di a kita pan for di mama y tata di famia. Ora cu esaki a sosode e gobierno anterior a proclama di bay yuda nan tur y entama caso contra gobierno actual, pa asina purba di salba nan trabou. Aworaki e sentencianan a cuminsa drenta di e casonan aki y Sr. Tjon a dicidi di comparti e resultadonan. Esaki simplemente pa demonstra e berdad y no laga partido di oposicion manipula pueblo. Door di ta transparente cu e berdad, bo ta logra restaura e confiansa y credibilidad di politica en general. Den varios di e casonan cu e resultado ta conoci, a demostra cu no tin base ni caso pa e personanan aki. Ademas di esey den diferente caso a hasta “tik” e ex mandatario riba su dedenan door cu pa via di practicanan asina ta resulta cu cierto funcionnan importante den diensten a wordo perhudica. Tur esaki a wordo simplemente verwoord den; “In strijd zijnde met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Di tur e informacionnan cu a sali a bira hopi cla cu e gobierno anterior a haci actonan cu ta condenabel y a purba di frustra y stroba e gobierno nobo di goberna debidamente. Ta trahando duro pa mehora e situacion aki door di adaptacionnan di ley, segun Sr. Tjon.

Otro punto cu a wordo menciona ta e acusacionnan haci, door di e mandatarionan anterior, riba Minister di Finanzas, Sra. Xiomara Ruiz-Maduro, cu lo a kita e regime cu tabata tin na San Nicolas. Awor tin prueba di e Ex Minister di Finanzas. A logra obtene un email unda e lo a haya conseho di varios instancianan internacional, cu riba diferente momento, a conseha pa no mantene e regime aki, pa motibo cu esaki lo por bira rason pa termina riba e “blacklist”. Den e contesta riba e email aki, por mira cu e Ex minister di finanzas a mustra di ta di acuerdo cu e conseho duna.