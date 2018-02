Ronnie van Trigt, Presidente di ATIA: ATIA asombra con e anuncio di aumento di salario minimo a tuma luga

E organisacion di doñonan di trabou ATIA a yama un conferencia pa diahuebs mainta unda cu a reacciona riba e anuncio di un aumento di salario substancial pa esnan cu ta hayando un salario minimo.

Presidente di ATIA, Ronnie van Trigt, a hiba palabra e mainta aki y a cuminsa bisando cu “ATIA a tuma nota di e anuncio aki, pero a keda un poco asombra pa e forma con esaki a tuma luga. Normalmente nos tin instancianan na Aruba cu ta wordo scucha prome cu bay na determina e nivel cu ta bay coregi salarionan na Aruba pasobra e tin su efectonan economico.”

Van Trigt a bisa cu ATIA ta di opinion cu bo no ta drecha un situacion social ni economico door di simplemente aumenta salario minimo, sin cu a haya e splicacion di e motibo y ni con hopi esaki ta bay wordo aumenta. Sinembargo e hecho aki ta permiti pa discuti e problemanan cu tin aworaki na Aruba y conhuntamente cu ahuste di salario mester wordo tuma na cuenta. Un di nan ta cu tin problema social na Aruba. ATIA pa basta tempo caba ta den combersacion cu diferente instancianan pa wak con ta soluciona e problemanan. “Y simplemente 100 florin extra riba salario no ta solucion’e.”

Algo cu ta preocupa ATIA ta cu tin un desempleo grandi bou di e hobennan. Den e categoria di 18 pa 25 aña tin un desempleo di casi 20%. Mester yega na algo cu ta motiva comercio pa emplea e personanan di e grupo aki. Y ta incentivonan cu mester wordo crea door di comercio y Gobierno conhuntamente. Esaki ta temanan cu mester wordo discuti ora cu ta pensa riba aumento di salario minimo.

Banda di e punto menciona, e Minister a anuncia na mesun momento cu ta bay haci e sistema di trabou temporal algo mas estricto. Ta un señal robes pa bisa cu ta bay haci e parti di empleo temporal mas estricto si e deseo ta pa hinca mas hende den e mercado laboral. Principalmente si mira e desempleo grandi bou di e grupo di hobennan. Tambe tin e grupo di esnan cu a hay nan mes cu problema cu husticia cu ta pasa den un situacion dificil pa haya trabou. Mester yega na un forma pa acapara e gruponan aki den e mercado laboral. Pa acepta nan comercio mester di incentivo, pa soluciona e tipo di problemanan social aki cu ATIA ta preocupa cu nan. “No tin forma pa soluciona problemanan complica cu medidanan simpel. E efecto di simplemente subi un salario minimo lo por tin un efecto net contrario di locual Gobierno y Minister di Labor ta purba di logra,” el a bisa.

E ultimo añanan, el a bisa, cada biaha cu Gobierno anuncia algo pa remedia un situacion, no ta papia cu ta incentiva un grupo, cu ta esnan cu ta kedando indocumenta na Aruba, el a duna di conoce. Y, el a bisa, no ta papia di 6 mil persona. Nan ta un grupo cu ta participa den e mercado laboral, pero no ta contribuyendo cu e primanan of otro programanan social cu mester pa sostene un pais viabel y cu un economia sano. “Tanten cu no tin un plan bon documenta con ta atende cu e grupo di trahanan sin papel, nos ta bay haya cu mas y mas e hendenan ta bay traha cu esnan cu ta indocumenta. Con ta bay soluciona e tipo di problemanan aki,” ATIA lo kier sa.

ATIA ta sinti cu si bay aumenta e salario minimo, esaki por tin consecuencia cu e hendenan ta bay haci mas uzo di e personanan indocumenta, cu no ta aportando cu nada na caha di Gobierno. ATIA ta sali for di un cifra di 6 mil persona indocumenta na Aruba, aunke cu nan ta kere cu e ta mas grandi. Pero no mester keda sin tene cuenta cu e situacion reinante na e pais bisiña Venezuela unda e hendenan ta biba den un situacion precario y ta busca tur forma pa sali di esaki. “Na Aruba nos tin hopi hende caba ….,” el a bisa.

Si sali for di e punto di bista cu tin 6 mil trahado ilegal, anto nan por bisa cu esaki ta un 10% di esnan cu ta empleado no tin documento legal. E ta un forsa riba su mes cu ta afecta economia enormemente y ta afecta e entradanan cu Gobierno mester pa funciona. Pero pa comercio tambe, segun Van Trigt, pasobra bo no por crea un level play fiel y un economia creciente tanten cu tin e tipo di desbalansenan aki den e economia.