Rudy Geerman di FTA: CMB si por afilia na ABA pero empleadonan no por afilia na FTA

E ex Presidente di e sindicato di FTA y actual consehero di e organisacion sindical aki, tabata hopi fuerte durante un conferencia di prensa na oficina di Abogado Figaroa, pa reacciona riba un carta cu empleadonan a ricibi. Un carta unda cu ta wordo corta den 9 di e beneficionan cu nan tin.

Geerman a condena e hecho cu e banco aki den forma unilateral a tuma e decision pa corta den e beneficionan di e empleadonan. Y ta lamenta masha hopi cu mester a yama un conferencia di prensa na inicio di apertura di aña 2018 pa denuncia e hecho cu un institucion financiero grandi cu ta haci hopi dificil pa su trahadonan haci uzo di un di nan derechonan basico cu nan tin pa organisa nan mes.

E problema grandi cu e sindicato y su miembronan nobo di e banco tin ta cu gerencia na ultimo ora, na final di 2017, ta informa e trahadonan di e cambio cu e compania holding a propone pa haci. Na momento cu e trahadonan a dicidi di organisa nan mes, nan ta haya un carta informando cu ta dispuesto di papia cu e trahadonan pa splica pakico a yega na tal decision. “Si e trahadonan no a protesta y no a aserca un sindicato, e compania lo a djis impone e cambio riba nan y boso no tin nada di bisa.”

E situacion a bira pio pasobra ora cu e sindicato a manda un carta pa gerencia di e banco, nan ta manda un carta pa trahadonan bisando “cu dolor na curason a tuma nota cu e trahadonan a afilia na un sindicato”. Afilia, el a bisa, ta un derecho minimo cu un trahado tin. E ta sinti cu realmente e banco no ta respeta derecho di trahadonan, mas esnan cu a dedica full nan bida na banco. FTA tambe a manda un carta pa gerencia pa wanta e cambionan tuma den forma unilateral, te ora cu yega na sinta na mesa y negocia un CAO y pa informa si ta respeta e decision di e trahadonan pa FTA representa nan. E contesta cu e sindicato a ricibi tabata cu nan no sa di cual cambionan e sindicato ta papia di nan, y cu e medidanan tuma no por wordo hala atras mas pasobra nan a drenta na vigor na januari. Tambe nan a informa cu no ta reconoce e sindicato FTA como representante di e trahadonan.

Pa e sindicato loke cu e banco aki, di hopi experiencia, a haci ta increibel. A tuma decision pa haci cambio den beneficio di e trahadonan, sin ningun dia papia cu nan. “Si realmente e situacion tabata malo, bo mester a yama e trahadonan, sinta cu nan y splica pakico a yega na cierto decisionnan. Y no simplemente manda un carta pa e trahadonan bisando cu entrante januari, 2018, tur e beneficionan den cual lo wordo corta. Awor cu e trahadonan a organisa, kier yama e trahadonan den grupo pa splica nan e motibo pakico a yega na tal decision.”

Ta prerogativa di banco pa papia cu e trahadonan, pero si trata di provoca, presiona of intimida e trahadonan, lo bay tin un paro prome cu yega na e procedura di referendum, Geerman a bisa.

Banco tin problema pasobra e trahadonan a afilia. Esaki mientras cu e mesun banco CMB si ta organisa nan mes bou di ABA (Aruba Banker’s Association). Di con nan por y e trahadonan no por, e sindicalista ta puntra. E banco ta organisa nan mes pa sali na beneficio di nan interes, pero e trahadonan no ta wordo permiti. Den e asociacion di banco tin tres otro banco cu ta RBC, Aruba Bank y Banco di Caribe y cu nan tur FTA tin un CAO firma pa añas caba. “Ki dia nos a stroba un desaroyo na banco? Nunca. Kico banco tin di sconde pa trahadonan bira miembro,” e sindicalista a puntra.