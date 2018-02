Ruta Powerade 8K Run & Fun-Walk

E ruta pa e caminata 2018 lo ta atrobe cu hopi rotonde.

Salida ta na e crusada dilanti RCA Arena pa 6:30 di mainta.

Lo bay di KamerlingOnnestraat pa La Sallestraat, t’e rotonde di Piet, rechts pa rotonde Ponton bay links via Pitastraat, pasa dilanti EPB Hato te retonde Aruba Bank/Elmar, bay rechts pasa rotonde Tanki Flip bay ariba te rotonde Tanki Leendert, bay rechts y caba bek na RCA.

Na tur esnan cu a paga na IBISA, mester bin cu bo recibo na RCA diasabra awor 3 di maart for di 12’or merdia te 6’or atardi, pa busca bo bib number y Jersey Royal Blue.

Corda yega tempran pa bo haya bo size.

Diahuebs 1 di maart ta ultimo dia cu por inscribi na IBISA. Si resta lugar lo por inscribi diasabra merdia na RCA.

Danki un bes mas na Tropical Bottling Company, Caribbean Mercantile Bank, Fundashon Lotto pa Deporte, IBISA, KPA, Rode Kruis, Motor Unit, Toni Romas, Old Fisherman, On the Rocks Cafè, Purely Green, Clean Wheels, Penha, Sport Caribe, Marios Sportshop, Fruteria Virgilio, Calloway Corporation, High Performance, Thrill Walkers y Prensa completo pa yuda cu e caminata aki ta bira uno historico.