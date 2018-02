Scol di Evangelisacion Mgr. A. van der Veen Zeppenfeldt ta anuncia: Curso Felipe

Scol di Evangelisacion “Mgr. A. van der Veen Zeppenfeldt Aruba” ta anuncia curso Felipe pa adulto (17 aña p’ariba), cu lo tuma luga e weekend di 16-17-18 di Februari 2018, na Centro Pastoral na Santa Cruz y ta habrí pa tur parokia.

Diabierna anochi 16 Februari di 6.00 p.m. pa 10.00 p.m., henter diasabra 17 Februari di 8.30 a.m. pa 6.00 p.m. y diadomingo 18 di Februari 2018 di 8.00 a.m. te 5.00 p.m.

Curso Felipe ta e prome curso di e ciclo basico (inicial) di Scol di Evangelisacion y tin como meta ricibi un (re)encuentro personal cu Cristo-Hesus y un gran experiencia di Spirito Santo, cu ta haci nos nace di nobo, pa nos biba manera yiunan di Dios y herederonan di Su Reino.

Hopi biaha nos por a experencia cu aunque cu nos ta bay misa y nos ta resa, tog nos ta sinti un inquietud y un bashí den nos ser, cu ta hiba nos poco poco na isolacion y leu di nos Señor Hesus-Cristo.

Den e curso aki bo por experencia un Cristo bibo resucitá, cu kier bisa bo mescos cu El a bisa su disipelnan: ”Mi a scucha bo oracion; ora e dia di liberacion a yega, Mi a sali pa yuda-bo –2 Corintionan 6;2.

No keda ku e invitacion aki pa bo so y invita tur esnan cu bo conoce y sea un instrumento den man di nos Señor Dios.

Nos ta pidi pa bin cu un Bijbel, material di scirbi y un curason habri pa ricibi hopi regalo bunita cu Señor Dios tin pa boso.

Pa mas informacion yama: Centro Pastoral (Sta. Cruz) 585-8378 entre

2-6 or di atardi Of Mayra Croes: 565-8504 Of Ada Werleman: 592-6838.