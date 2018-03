Scuchando castigo di 25 aña – “Mi ta den shock”

Acusado cu a comete atraco cu resultado fatal

Jefferson E. di 29 aña y Po Sing F. (Stevie) di 39 aña ta e dos acusadonan den e caso di asesinato di Wayaca. Un caso unda cu e intencion tabata pa comete un atraco,pero cu a finalisa cu resultado fatal unda doño di cas a ricibi un tiro den cabes y a fayece.

Despues di scucha Fiscal demanda un castigo di “samen uit, samen thuis” di 25 aña, e acusadonan a haya chens na final di e tratamento di e ultimo palabra. Esun cu a ehecuta e atraco dia 13 di september, 2016, a bisa Hues na final. “Sra. Hues mi ta den shock.” Y e tabata sacudi cabes comosifuera ainda e no por kere kico ta sper’e si Corte bay di acuerdo cu e demanda. El a sigui bisa cu “mi a bin aki pa asumi mi responsabilidad, mi rol den loke cu a pasa y pa pidi dispensa na e famia. Mi ta spera di no hayami nunca mas den un situacion asina bek, unda cu pa yuda otro mi ta para aki dilanti.”

Actitud di e otro acusado tabata completamente diferente. El a tuma e posicion di no tabata envolvi y cu solamente el a duna su trahado, cu e ta mira un yiu, un lift y despues a recoge mey ora despues na un sitio completamente diferente y leu di unda cu el a bah’e.

“Mi ta puntra mi mes con mi por ta sinta aki, pagando pa algo cu mi no a haci. Mi no tabatin ningun motibo ni necesidad pa hincami den algo asina. Mi no tabatin mester di placa. Mi a tende di mi Abogado loke mi primonan ta conta dimi. Ta algo cu mi ta lamenta pasobra nan ta papia asina, mientras cu den nan cura mes ta hopi sushi.” E ultimo comentario aki a causa un disgusto bou di famia y e yiu homber di e victima Shasha a bandona e sala.

E acusado aki a sigui bisa “nunca mi a kere cu Jeff lo a haci algo asina aki. Mi no a mande comete ningun atraco. Mi tin suficiente placa riba mi cuenta na banco. Mi tin un negoshi y un cas cu bal miles y miles di florin. Den e caso aki, Jeff a abusa di mi confiansa. Mi ta inocente,” el a ripiti varios biaha den su discurso skirbi riba papel. Hues a pidie pa papia prome di curason pa e mira si realmente e ta “meen” loke e ta bisa, pero el a bisa cu e no por y ta pesey el a skirbi algo riba papel.

Mirando e sensibilidad di e caso aki, Corte a parti e famianan for di otro. Famia y amigonan di e victima, kendenan a bini bisti cu T-shirt “Justice fo Shasha” y patras ta skirbi “stop criminalidad”, por a sinta den e sala unda cu e tratamento di e caso tabata tuma luga. Famia di e acusadonan y otronan cu a sigui e caso, a sinta den e sala na halto.

Dia 23 di augustus, lo tin sentencia di e caso.

E tata di Jefferson, esta Fidel, a expresa cu e sucedido a lague den shock for di momento cu e cos a sosode. “E homber tabata manera un tata pa mi yiu, e tabata buske for di scol y nunca mi a pensa cu e lo hinke den algo asina. El a cay manera un baño di awa friu e demanda di castigo. E cos ta duel’e tambe pasobra nunca el a pensa di haye den un situacion asina,” e tata (riba e foto na salida di Corte) a expresa.