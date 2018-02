Segun Minister Ruiz Maduro: Minister Bermudez no a atende y traha deligente riba e petición di SADA

Den un declaracion ricibi for di oficina di Minister di Finanza Xiomara Ruiz Maduro, e ta bisa cu sindicato SADA hunto cu varios miembro a presenta na oficina di gobierno. Y cu el a invita e Presidente di Sindicato di Aduana sr. Edward Maduro pa reuni den su oficina.

Minister Ruiz-Maduro a trece dilanti cu e sindicato a bin entrega un carta na su persona. Durante e reunion cu e presidente Edward Maduro, e mandatario a bisa, el a splica e situacion actual. E gobierno tin 3 luna den gobernacion y berdad na momento cu gobierno nobo a yega, e sindicato a bini cu e peticion riba locual cu ta pendiente, tin un protocol cu a wordo firma pa e gobierno anterior y e sindicato tabata kier sa di gobierno nobo con a para cu esaki, pa locual ta pagonan cu nan mester ricibi.

Minister Ruiz-Maduro a bisa cu el a splica cu na entrada den gobierno el a bin haya un situacion caminda cu 8 aña di informacion digital a wordo kita, cu e consecuencia ta con ta cuminsa.

El a manda pidi e departamentonan di Recurso Humano un conseho y informacion riba locual ta pasando. A sigui mustra señor Maduro di SADA cu dia 22 di januari e conseho a wordo ricibi pa gobierno y riba mesun dia el a manda e informacion aki pa Conseho di Minister pa asina esaki por wordo atendi. E siman aki mes Conseho di Minister a atende esaki den cual e.o. a manda pidi conseho di parti Departamento di Legislacion y tambe pa splica kico ta e problema cu tin cu e pago no a wordo haci. Ademas a pidi e departamento pa duna un splicacion tambe riba e precedencia cu ta wordo crea ora cu e pago wordo duna na esnan cu no ta personal di Aduana. E mandatario a sigui amplia cu no ta asina cu gobierno no a haci un trabao ariba esaki, alcontrario manera cu a yega a atende cu e asunto aki.

Mescos cu a splica Maduro siman pasa, ora cu el a pidi pa por haya un encuentro di SADA cu minister, e mandatario a splica cu e siman aki lo tabata uno dificil pa motibo cu mester cera presupuesto di pais Aruba cu ta bao di supervision. Esaki ta trece cun’e cu mester atende cu e situacion aki promer. Minister Ruiz-Maduro a bisa cu e cambionan ta na e Departamento Legislativo caminda e ley y cambionan cu tin mester wordo traha riba dje, esta e landsbesluit, h.a.m. pa legalisa pa locual ta e pago cu nan mester ricibi.

E procedura legislativo:

A splica e presidente di SADA señor Maduro cu pa locual ta e parti legislativo a haya e informacion for di gobierno anterior dia 7 di november y despues di esey, dia 17 di november un otro gobierno a sinta.

Despues a bini december y e ley aki mester haya su conseho di Raad van Advies y nan tambe ta bay cu reces. Kiermen locual ta e parti legislativo esaki no ta posibel pa keda cla pa dia 1 di januari, mirando e situacion. Minister mr. Xiomara Ruiz-Maduro a bisa di ta comprende e preocupacion di parti SADA, pasobra si bo ta firma un convenant na juli 2017 y te cu na november e gobierno anterior ta manda esaki pa e Departamento Legislativo.

“Aki por mira cu gobierno pa medio di ex minister Bermudez no a traha deligente riba dje, pero a keda sinta riba dje y entregue te na ultimo y asina bo no por hay’e na januari. Awor gobierno mester deal cu e hecho aki.”

Na final a mustra SADA cu ta atendiendo e preocupacion di Aduana.

E mandatario a indica na presidente di SADA cu semper su persona ta dispuesto pa papia y cu su persona como Minister tin e preocupacion di SADA halto den su agenda, p’esey el a manda pidi tur informacion cu tin mester y a manda esaki mesun dia pa Conseho di Minister pa wordo atendi.

E mandatario a trece dilanti cu el’a mustra e presidente di SADA tur e carta- y fechanan y locual e mandatario a bin ta haciendo riba e preocupacion di Aduana.

E sindicato a bini cu un carta y un deadline y a base di e carta aki e mandatario lo papia cu su conseheronan y lo yama un reunion cu Departamento di Recurso Humano, Departamento Legislativo, director di Aduana y sindicato SADA pa asina splica locual a pasa, locual ta pasando y locual lo pasa, pa asina tur esnan di SADA ta riba mesun linea y cu tin cos cu ta tarda e proceso, pero e proceso ta den caminda asina e mandatario a trece dilanti.