Segun palabracion di AZV cu HAVA – Oficinanan di dokter mester ta accesibel por lo menos 5 ora pa dia via telefon pa pashentnan

Tabatin hopi keho riba e servicio cu pashentnan ta desea di ricibi for di dokternan di cas. Esaki ta e motibo cu AZV a laga haci un estudio. Despues di esaki a dicidi di sinta na mesa cu e Asociacion di Dokternan di Cas (HAVA). A forma un comision cu mester a studia con por sirbi e pashent mas miho, kedando den loke por spera di un Oficina di Dokter.

Durante un conferencia di prensa di AZV a keda anuncia door di e director drs. Anko Ringeling un palabracion nobo cu a yega na dje cu e Asociacion di Dokternan di Cas, y cu ta bay e forma con ta atende cu e pashentnan. E palabracion ta encera reglanan riba con nan mester haci cita cu dokternan di cas, e orarionan, etc.

Drs. Ringeling a splica cu e idea tras di e palabracion aki ta pa trece mas uniformidad den e diferente practicanan di dokternan di cas. Awor tin un variacion, cu por trece confusion, Pa e aspectonan basico lo bay tin uniformidad. Den cuadro di esaki hunto cu HAVA a traha un poster cu lo wordo colga na hospital y na oficinanan di dokter di cas.

Pa duna un miho splicacion, tabata presente den e conferencia algun dokter di cas, manera dokter Sneek, kende ta presidente di e comision cu a keda instala pa traha riba e “richtlijnen” pa atende cu pashentnan. Asina por ehempel el a bisa cu tur dokternan di cas mester tene nan mes na e reglanan basico y mescos e pashent. Pa haci cita, por yama of pasa na bali di dokter di cas (dependiendo cual di e dos reglanan aki e dokter ta haci uzo di dje). Na momento cu no tin mas cita, e asistente lo mester trata di saca algun informacion for di e pashent riba kico e ta sinti y cuanto dia e ta malo. Despues e mester consulta cu e dokter, kende lo dicidi si ta duna un cita toch pa e dia ey, of e siguiente dia. Hecho ta cu den tres dia di tempo un pashent mester haya cita cerca su dokter di cas.

Pa casonan di emergencia, tur oficina di dokter di cas mester tin un telefon apart cual e pashentnan por yama na dje. Esaki ta pa casonan pafo di e orario durante cual por haci cita. E dokter mester ta disponibel pa e casonan di emergencia aki. Un otro regla ta cu un practica di dokter di cas mester ta accesibel pa pashentnan telefonicamente por lo menos 5 ora pa dia. Pero tambe mester tin un antwoord apparaat ora cu no tin persona disponibel pa contesta telefon pa laga mensahe. E wardanan a keda mescos den siman di 6.30 pa 10.30 di anochi y den fin di siman di 9 pa 1 y di 6 pa 10 di anochi. No mester lubida cu dokternan di cas en general tin rond di 2400 pashent. Si tin 30 hende ta yama pareu, no por contesta ni 10 hende pareu, pa cual ta pidi pasenshi.

Tambe riba e poster tin un descripcion kico triage ta encera, esta con e casonan ta wordo atendi segun emergencia. E ta haya cu pueblo mester cuminsa acepta e sistema di triage pa tur cos por cana miho.

Representantenan di HAVA cu tabata presente a expresa cu nan ta contento toch cu a yega na e palabracion aki y ta spera cu e por trece un alivio y minimalisa e kehonan.