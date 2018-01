Segun partido MEP – Gobernacion di AVP a ser caracterisa pa actonan di boycott y sabotahe contra bienestar di nos pueblo

Desde cu Gabinete Wever-Croes a asumi gobernacion na november 2017, diariamente por scucha politiconan di AVP ta fulmina contra e gobierno aki haciendo como sifuera cu ta un milager excepcional e gobierno actual lo mester haci pa trece solucion pa tur e problemanan gigantesco cu a ser laga atras pa e propio politiconan di AVP. Riba dje e mesun politiconan aki ta sigui pretende cu nan a hiba un bon gobernacion, pero e tristo realidad di e 8 aña di Gabinete Eman cada dia ta bira mas visibel pa henter nos comunidad. Hecho ta cu e gobernacion di AVP a ser caracterisa pa un periodo di boycott di varios proyecto laga atras pa e gobierno di MEP na 2009 y na final di nan gobernacion AVP a comete un gran cantidad di actonan di sabotahe y p’asina stroba gobernacion actual di MEP-POR-RED.

Boycott na 2009

Asina cu AVP a drenta gobierno na final di 2009 den un forma vengativo y rencoroso nan a boicotia y para varios proyecto cu Gabinete Oduber a laga atras cla pa ehecuta. Esakinan tabata: 1. E proyecto di Bouldin and Lawson (Solid Waste Management) na Parkietenbos, 2. Centro di Cardiologia na IMSAN San Nicolas, 3. Construccion di e scol HAVO/VWO na Noord, 4. Parke deportivo di Little League na Pos Chikito y tambe nan a haci tur intento pa boicotia construccion di e unico hotel di 5 strea Ritz Carlton, pero al final nan no a logra den nan intento maligno aki.

Sinembargo locual nan si no a boicotia tabata e 970 miyon florin cu Gabinete Oduber a laga atras, ya cu nan a gara e suma aki cu dos man p’asina nan por a derocha esaki na nan antoho na nan grupito di coordinadornan, family & friends, consultantnan, viahenan di ministronan, ekipo di Sparta, Wubbo Ockels, Richard Branson, Al Gore, conferencianan green etc.

Sabotahe na 2017

Ta increibel con, contrario na e forma ehemplar y decente cu Gabinete Oduber a traspasa gobernacion di nos pais na 2009, Gabinete Mike Eman a dicidi di sabotia henter e proceso di traspaso na 2017. Henter comunidad mes ta testigo con esaki a sosode, caminda nan a horta un gran cantidad computer, printer, muebles y I-phone for di den Bestuurskantoor, a corta tur linia di telefoon y internet pa stroba comunicacion, a somenta tur documento oficial di gobierno, a laga e Bestuurskantoor na werki, mas di 300 coordinador cu partijdiploma cu no a bay hunto cu e ministernan pero a wordo aloca den tur departamento di gobierno siendo cu tin un personeelsstop rigido, a sabotia nos finansa publico creando un deficit den e presupuesto supletorio 2017 di 130 miyon florin y un deficit den presupuesto 2018 di 195 miyon florin, un corupcion escandaloso den otorgamento di terenonan comercial den areanan cu ta bao proteccion (Wetlands), miembronan den directiva di fundacionnan cu no kier tuma honor na nan mes y retira pero kier sigui den directiva y p’asina sabotia tur e plannan di e gobierno actual, otorgamento di permiso pa miles di cambernan di hotel y condominio, siendo cu tin un moratorio. Y ainda falta mas skelet pa sali fo’i cashi di corupcion di AVP!

Y ta den e ambiente aki, e 8 ministernan di e gobierno actual mester traha tur dia y busca di tur manera di trece orden den tur e desorden y caos cu nan a haya como herencia for di e gobierno desastroso di AVP. Pues ta incomprendibel cu te ainda por tin politiconan di AVP cu tin e curashi pa ataca y lastra e gobernantenan actual kendenan tin apenas 6 siman sinta den stoel di gobernacion y ta haciendo tur nan esfuerso pa salba Aruba for di e desaster y caos hamas bisto den historia di nos pais causa pa partido AVP. Hecho ta cu e gobierno actual no tin tempo pa perde cu e profetanan di desaster aki y lo sigui hiba como lema di gobernacion, “los perros ladran y la caravana pasa”.