Segun Prome Minister Wever Croes: Anuncio di 8 di maart di Gobierno di Venezuela ta un ratificacion di e medida ya tuma

Diahuebs 8 di maart, President di Venezuela, Nicolas Maduro a anuncia cu tur vuelo comercial, pasahero, carga y coreo ta wordo prohibi pa Aruba, Boneiro y Corsou te un proximo aviso.

Despues cu Gobierno di Venezuela a anuncia na januari cu tur trafico aereo y via lama lo keda cera entre Venezuela y e 3 islanan pa 72 ora, Gobiernonan di Aruba, Corsou, Reino a sinta cu mandatarionan Venezolano dia 12 di januari pa un reunion basta largo pa yega na acuerdonan y pa logra cu e sancion wordo kita y trece solucion riba e problema serio entre Venezuela y e islanan. Sinembargo esaki no a logra pero si a yega na palabracionnan por escrito. Gobierno di Venezuela no a firma e acuerdo aki.

Tambe a yega na acuerdonan cu lo haci excepcionnan. Tur e vuelonan cu tawata tumando luga desde e tempo ey tawata excepcionnan di e reglanan Venezolano. Pasaheronan cu paspoort Hulandes a wordo permiti pa sali di Venezuela.

E anuncio di diahuebs 8 di maart di Gobierno di Venezuela ta un ratificacion di e medida ya tuma y un recordatorio cu e medida ainda ta na vigor. Sinembargo, atrobe tin excepcionnan riba e medida tuma. Y Venezuela lo evalua casonan special di e acuerdonan cera.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes un biaha mas ta haci un yamada na Aruba henter, pa no bay Venezuela mientras cu no tin un solucion. Awo aki Venezuela no ta un pais cu por bay y bin bek facil. Gobierno di Aruba ta keda hopi alerta di e situacion y ta pidi tur ciudadano di Aruba pa por fabor pa ta hopi cauteloso den e casonan aki y tene cuenta cu bo siguridad y di bo famia prome.

Nota di redaccion: Otro informe cu tabata circula ayera ta cu e motibo cu e anuncio aki a wordo haci ta pasobra Reino a rechasa e credencialnan di e Consul nobo di Venezuela. Pero Gobierno mes no a haci ningun anuncio di esaki.