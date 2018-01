Segun Prome Minister Wever-Croes : Gobierno di Aruba a pidi Hulanda espacio pa yega na un surplus financiero

No ta algo desconoci cu e Gobierno di Gabinete Wever-Croes a haya un situacion financiero di Pais Aruba bastante malo laga atras pa e gobierno saliente. Den cuadra cu esaki, Gobierno di Aruba a pidi Hulanda un espacio pa yega na un plan cu Aruba por carga. Segun e ley di CAFT, e aña aki nos mester tin un surplus riba presupuesto di 25 miyon florin. Sinembargo e cifranan real ta mustra un deficit di 170 miyon florin. Esaki ta un diferencia di 195 miyon cu ta mustra imposibel of difisil pa yega na e surplus cu e ley ta permiti. Prome Minister Sra. Evelyn Wever-Croes a elabora ariba esaki bisando:

“Una bes cu gobierno a wordo confronta cu e cifranan real cu nada of no mucho por wordo cambia na nan mas, a duna nos e opcion pa dicidi pa acudi cerca Hulanda pa pidi un espacio pa asina por presenta un plan alternativo con nos por yega na un termino mas largo pa yega na e surplus financiero. E intencion ta cu den e plan aki nos ta presenta e pakete di desicionnan cu ta wordo haci pa baha gastonan di gobierno, pa aumenta entradanan di gobierno y crea espacio pa inverti den desaroyo economico, den cuido di salud, den enseñansa, den combati problemanan social entre otro cosnan cu mester haya atencion di gobierno.

Esaki ta un plan cu gobierno ta trahando riba dje y unabes esaki keda cla, lo bay Hulanda pa yega na un compromiso y of acuerdo cu gobierno di Hulanda pa asina aunke cu esaki no ta den e cuadro di e ley di CAFT, nan permiti gobierno di Aruba un poco mas tempo pa bin “back on track”, sabiendo cu awo aki nos no ta den e direccion corecto teniendo un deficit asina halto.

E fecha di e biahe pa Hulanda no ta conoci ainda pero si tin palabracionnan cu pa fin di luna lo informa CAFT riba e plan aki pero e deseo ta keda pa prome cu esaki discuti’e cu Gobierno di Hulanda teniendo na cuenta e supervision financiero cu Aruba ta aden desde 2014 cu a haya CAFT, no por tuma e tipo di disicionnan aki mas sin consulta y haya aprobacion di Hulanda y ohala cu e espacio cu Hulanda duna nos por ta suficiente pa sanea e situacion financiero”.