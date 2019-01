Selma Arends den Corte : “Sr. Huez mi tin 24 aña den politica y tur partido na Aruba ta pidi donacion”

SI tur a hacie semper asina, p’esey mi no a mira cu e ta algo malo,” ta locual Secretaria tempo di Minister Paul Croes, Selma Arends, a declara diahuebs mainta den Corte.

Arends ta admiti di a pidi donacion na diferente empresa. Pero ta bisa cu e no a haci esey a cambio di “ontheffing”. Ademas, e no por duna ontheffing tampoco. Ta su Minister tin e herment ey na su disposicion pa haci tal.

Su abogado a trece dilanti declaracion di Irene v.d. Linden di Laboratorio Familiar, kende a declara cu ningun momento ni Selma ni Paul a pidie placa of algo a cambio di ontheffing. El a declara tambe cu e aña anterior ya caba el a cumpra carchi di Concierto di Pasco (tin biaha ta yam’e Concierto di Speransa). Ta berdad si cu ora el a yama puntra con leu su papelnan, Selma a puntr’e si e kier cumpra un mesa atrobe. E acusado Arends a splica cu v.d. Linde tabata riba lista di e personanan cu mester a yama. No ta pasobra el a yama puntra pa su papelnan, el a puntre.

Ta papia di un Chines cu lo a paga 3 mil. Abogado Lejuez a bisa cu su cliente no a haya e placa aki, no tin prueba cu esey a tuma luga y no ta su cliente a cobra a Chines, pero e Chines a ofrece den un combersacion cu a wordo graba. Pero Arends no a reacciona riba e pago mes. Ademas unico cos cu e por yuda e Chines y otronan cu tin documentonan pa entrega ta di hiba esakinan pa e personanan concerni, cu den e caso aki tabata su colega Francis Trimon.

OM a acus’e di a abusa di su funcion como Secretaria di e Minister. Den caso di e empresario Haitiano cu a haya ontheffing, el a splica cu e señora aki a yega di yud’e caba den pasado pa su participacion den Carnaval, cu ta un fiesta di pueblo cu ta wordo celebra grandemente na Aruba. Ora cu el a topa e señora, el a djis puntr’e si e por yud’e atrobe pa participa den carnaval y e señora a contest’e “cu mil amor”. Y niun momento esaki ta manera cu OM a interpreta cu a paga mil florin pa permiso. Cu mil amor, el a splica Huez ta nifica “me alle liefde”.

Den caso di donacion cu su cliente a pidi na algun compania, tabata pasobra e Minister a pidi’e pa yuda busca sponser. Tur aña e partido di e Minister ta organisa Concierto di Speransa y cada aña un candidato ta wordo apunta pa organisa e evento aki y e mester ta presente tambe. Paul a pidi’e yuda y el a yama pa pidi doño di un panaderia pa donacion, pero e homber a ofrece 25 pan di jamon cu cual el a bay di acuerdo. Su cliente ta bisa cu esaki no ta nifica cu el a abusa di su posicion como Secretaria di e Minister.

Den su ultimo palabra el a splica Hues cu niun momento el a pensa cu e forma con e ta yama e hendenan cu e conoce pa donacion ta algo cu e por sali perhudica. E mes tin 26 aña trahando como ambtenaar y tin 24 aña ta yuda den politica cu tur Gobierno cu a yega di sinta. “Tur partido cu a yega di Goberna of tabata na mando, tabata haci esaki. Ta pidi donacion pa eventonan y ta bende rifa pa haya fondo; mi no a mira algo straño den esaki. Si tur tabata hacie di con ami mester a nenga. Tur pero tur tabata y ta pidi cos pa nan eventonan. Sorry pero mi no tabata sa cu esey no por.”

Na final el a haci un apelacion pa e haya su papelnan di belasting cu a wordo confisca, papelnan pa e mira kico e debe e hende cu a construi su cas ainda y su keuringskaart, “pa mi no haya boet”. OM aparentemente a duna ordo na Landsrecherche pa entrega algun material bek pero esey no a sosode. Fiscal a priminti cu e lo averigua un que otro.