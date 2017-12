Sentencia di Corte ta mustra cu Na final a choca Henriquez y e nekklem a causa hopi lesion na su garganta

E sentencia den e caso di e dos Polisnan acusa di ta responsabel pa morto di e Arubiano Mitch Henriquez na juni, 2015, ta uno basta amplio. Manera publica caba, e agentenan a wordo haya culpabel di maltrato cu a causa morto di Henriquez, a haya 6 luna condicional y demanda di e famianan a wordo rechasa.

E caminda a keda habri awor cu famia por pidi un demanda via un caso civil y esaki por wordo haci contra Cuerpo Policial y Estado Hulandes y lo por core den miyones di Euro, pasobra a keda proba cu e Polisnan a haci uzo di forsa excesivo, cual a keda señala den e autopsia haci y cu ta aparece den e sentencia tambe.

E autopsia a constata lesion na y den su garganta, cu hematoma y fractura na ambos weso ariba di su laringa, combina cu hematoma. Esakinan, segun e Patologo, a surgi ora cu e tabata na bida ainda ora cu a presiona di un forma bruto na su garganta. Lesando e rapport di e Patologo, Hues ta bisa cu tabat hopi lesion na su garganta. E lesionnan aki tabata e consecuencia di primi den forma violento y cu forsa riba e garganta. A base di e videonan mira, Hues ta bisa cu esaki ta bini di e nekklem fuerte y parcialmente door di primi e garganta na suela door di primi cu rudiya riba nek, mientras cu su cabes tabata na suela.

A base di loke e Hues a mira e ta bisa cu e nekklem uza ta “Carotid sleeper” (presion riba e slagadernan). Como cu tabata papia di un lucha, no por descarta cu tabatin momentonan cu e nekklem a bira “chokehold” (cual ta nifica presion riba e luchtpijp, e parti ariba y rond di dje). E lesionnan amplio na y banda di e laringa di e victima mas bien a wordo causa pa e “chokehold” enbes di “carotid sleeper”. Y a wordo mustra riba e rapport di dr. Mr. C. Das, medico forensico, kende a bisa cu e ta di acuerdo cu e nekklem uza probablemente tabata e causa di e lesionnan constata, pues e causa di e diferente lesionnan na e garganta.

E declaracion di e Polis DH 01 cu nunca el a uza un nekklem, pero un Hoofdklem ta algo cu Corte no por kere. E declaracion ey no solamente ta en pugna cu esun di otro testigonan, pero tambe di loke Corte a bira riba e videonan pasa durante tratamento di e caso.

Riba e imagennan por a mira bon cla cu a uza nekklem cu forsa. E mes a bisa cu el a wante den e nekklem for di momento di e detencion te ora cu Henriquez no a resisti mas y esaki tabata 3 minuut. E lesionnan na e garganta, Hues ta bisa, no por a wordo causa door di nada otro cu e nekklem. Esaki por a cuminsa pa pone presion riba e circulacion di sanger pa kibra su forsa pero el a finalisa cu tabata pone presion riba e luchtpijp y e laringa.