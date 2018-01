Servicio di Belasting a dicidi na revoca Ruling cu Lotto di Deporte tabatin te cu fin di aña

Fundacion Lotto pa Deporte a wordo sorprendi cu un decision cu Servicio di Belasting a tuma, unda e.o. a dicidi di revoca un ruling cu Lotto pa Deporte y consecuentemente Lotto entrante aña aki lo tin cu cuminsa na paga Winstbelasting, loke nunca tabata e caso.

Consecuentemente diarazon tabata un dia masha scur pa Lotto pa Deporte. T’asina cu den oranan di mainta un personal di Servicio di Belasting a entrega Lotto pa Deporte un carta, den cual Servicio di Belasting ta participa cu e ruling cu tin for di 1982, no ta na vigor mas for dia 1 di januari 2018.

Esaki sigur ta un “golpi bao di faha”, ya cu Lotto pa Deporte awor mester bay paga Winstbelasting, siendo cu e exhoneracion a ser duna, meramente cu e intencion cu e placa cu mester paga Winstbelasting lo bay pa promove deporte mas ainda.

Lotto ta pagando caba como 1 miyon florin na BBO/BAZV y tambe ta cumpli cu pago di Grondbelasting y Erfpacht y awor cu e decision aki Gobierno (lesa Belasting) lo kier sigui pluma Lotto, cu a bin ta yuda deporte en general.

T’asina cu aña pasa tabatin un caso den Corte, entama pa of mas bendedornan grandi di number, kendenan a demanda di kier mesun trato cu Lotto pa Deporte ta haya, esta di tin un ruling, cu Lotto no mester paga Winstbelasting.

Lotto no tabata partido den e caso cu un grupo di Big Wheelers a entama pa haya mesun derecho, y den e caso aki tabatin un Huez Hulandes, cu no conoce henter e proceso di Fundacion Lotto pa Deporte y Big Wheelernan, unda e ultimonan aki ta bende tur clase di wega di number, pa gana placa, sin contribui cu nada na bienstar di organisacionnan na Aruba. Mientras cu Lotto su entrada ta bay grandemente pa Deporte en general.

Huez a conclui cu e Big Wheelnan ta mescos cu Lotto pa Deporte, y como tal a duna veredicto cu sigur e Big Wheelnan mester haya mesun trato cu Lotto.

Mientrastanto, Fundacion Lotto pa Deporte lo cuminsa na entrega un bezwaarschrift contra e decision aki.

Berdad cu Fundacion Lotto pa Deporte a cambia su statuut, pa evita cu Gobierno sigui hinca man den fondo di Lotto, y p’e fundacion por ser maneha independientemente. Pero esaki no ta duna e Big Wheelnan mesun derecho cu Fundacion Lotto pa Deporte, pasobra e Big Wheelnan no ta contribui cu net nada cu ningun organisacion deportivo of social, pero ta haci ganashi anto barbaro.

Sigur Fundacion Lotto pa Deporte lo bringa e decision aki den Corte, mientras cu lo cuminsa na manda un bezwaar contra e decision di Servicio di Belasting.