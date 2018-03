Sigun sra. mr. Desiree de Sousa Croes (AVP), mescos cu na Hulanda: E crimen di abuso di mucha no mag caduca nunca

Un sobreviviente di abuso sexual ta un persona cu a pasa den un dolor hopi grandi y mester di tempo y tratamento profesional pa e herida cura. Nos ta mira cada vez atrobe cu personanan cu a wordo abusa na mucha of edad hoben, por biba cu loke a pasa cu ne despues di therapia intensivo durante hopi aña. Aunque no ta su culpa, di un of otro manera e sobreviviente ta pensa cu porta e por a haci mas pa evita loke a pasa.

Den nos codigo penal ta para cu 20 aña despues cu cu e sobreviviente bira mayor di edad, e por denuncia e abusador. E tempo aki, ta mustra awor di no ta suficiente. Na Hulanda ya a cambia e 20 aña aki pa tempo indefini. Esaki ta cuadra tambe mas cu e tempo cu un sobreviviente di abuso sexual mester pa por accepta loke a pasa cu ne y cuminsa cura e heridanan.

Pa motibo cu e posibilidad pa persigui e abusador ta mara na un tempo defini, hopi sobreviviente ta haya nan mes, ora porfin nan ta cla pa papia di loke a pasa nan, cu ya nan no por denuncia e abusador. Asina abusadornan ta sali liber, y manera un sinberguensa por persigui careranan, asta politico, pasobra nan crimen a caduca. Pesey mes, manera mi a boga den Parlamento, mi ta spera cu e actual Parlamentarionan percura cu ningan abusador por “get away with murder” mas.