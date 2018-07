Sindicato Alvast: – Director di ELMAR a secuestra empleado pa haci un investigacion – Director kier haci trabou di husticia

Dialuna atardi AWEMainta a ricibi un declaración di e sindicato di trahadonan di ELMAR, esta Alvast, den cual declaración nan ta condena e forma con e director Henriquez ta atende cu un investigacion interno cu tin andando.

E sindicato ta haya cu Henriquez a papia cosnan no corecto cu prensa y no a sigui e procedura normal ora cu señala un of otro iregularidad den e compania.

E Presidente di Alvast Raymond Maduro ta bisa cu nan kier haci uzo di e oportunidad pa reacciona riba e version di director di ELMAR. Nan ta bisa cu loke el a declara na prensa no ta manera e ta pinta esaki. Ta trata aki di dos empleado di ELMAR di cual un di nan ta un colega di staf cu ta supervisor den magazijn y e otro ta un trahado cu ta afilia na e sindicato STA.

E ta splica cu diahuebs mainta 8’or a manda yama e supervisor pa papia cun’e. Ora cu el a yega cerca e director Henriquez, tabatin dos persona mas presente, y kendenan ta traha cu e compania Forensico. Nan a splike pa e duna su cooperacion na e preguntanan cu lo bay hacie. Na prome instante e supervisor no a ripara of sinti cu ta trata di un investigacion andando ariba dje , pasobra nan a entregue un papel cu algun pregunta pa e contestanan y riba e papel ta skirbi cu ta pa intervieuw. Pero segun cu e ta sigui yena e papel el a cuminsa ripara a base di e preguntanan cu esaki no tin nada cu ta indica cu ta trata di un intervieuw. Na e momento ey el a bira puntra pakico e ta eyriba y e señora cu ta traha cu e compania forensico a contesta cu nan trabao ta encera haci investigacion na compania riba fraude, ladronicia y cu placa di compania nacional ect.ect. “E ora ey e colega a bisa nan cu si ta asina e kier un Abogado of un representante di sindicato Alvast. Nan a conteste cu esey no por y cu e no por tin contacto cu ningun hende. E no por haci uzo di su cell pa yama. Nan a bis’e cu tanten cu e no caba di yena e formulario y firme, e no por bay. Nan no a permitie bay cas come merdia , y a sigui interogue te cu 7.30 pm anochi. E momento ey el a cuminsa cansa y door di preshon / stress a hay’e ta firma , contra su boluntad pa asina e por a bay su cas.”

Mirando e situacion ariba describi, directiva di Alvast no ta acepta e abuso autoritario aki di sr. Henriquez. Alvast ta kere cu henter e forma di actua di e director ta hopi fout bezig. E procedura normal ta cu e mester aserca Departamento di Recurso Humano prome y laga nan papia cu e trahado en cuestion. DRH mester hala su atencion riba e sospecho cu tin riba dje, pero esey no a tuma luga. Gerencia a bypass DRH y a haci uzo di e compania Forensico.

Maduro a enfatisa cu nan di Alvast no tin nada contra di un investigacion. Pero esaki mester conta di e mesun forma pa tur hende, di trahado grandi te na chikito. “Pa Alvast e sistema con Henriquez a atende cu e investigacion ta laga hopi di desea. Bo no por wanta un trahado contra su boluntad pa laga haci un investigacion. Sr Henriquez no por tuma husticia den su man. Pa vakbond esaki ta un secuestro, y lo bay haci un denuncia na Ministerio Publico.”

AWEMainta por a compronde for di fuentenan cu awe den oranan di mainta e sindicato lo tin un reunion riba e tema aki.