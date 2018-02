Sindicato di Maestro ta bos di su miembronan: Decision final pa independisacion di scolnan publico ta den man di e miembronan

Directiva di SIMAR a tuma nota di varios comentario y comunicado relaciona cu e topico di independisacion di scolnan publico. Ta di lamenta cu hopi informacion eroneo a ser publica cu no ta cuadra cu e berdad.

Pa loke ta e tema aki, directiva di SIMAR, hunto cu representantenan di SEPPA a reuni cu minister Lampe na dos ocasion.

E prome reunion tabata pa minister duna informacion tocante su vision, despues cu su persona a lansa e idea publicamente via facebook y den medionan di comunicacion. Ambos sindicato a haci varios pregunta y a trece nan preocupacionnan dilanti.

Minister Lampe a duna un presentacion na comision di enseñansa di Parlamento y na director- y cabesantenan di scolnan publico. SIMAR a haci un apelacion na minister pa duna e presentacion aki na SIMAR y SEPPA. Esaki a tuma lugar diamars ultimo na Bestuurskantoor. Minister Lampe a haci e peticion na directiva di SIMAR pa por ta presente na e reunion extraordinario yama cu miembronan pa duna e presentacion. Directiva, mirando tur e incertidumbre cu tabata reina bou di su miembronan, a acepta e proposicion aki.

Sr. Veekmans, director suplente di DPS, alabes hurista di enseñansa, a duna e presentacion y a splica amplio tocante e vision di minister Lampe pa loke ta independisacion di DPS. Miembronan presente a haya oportunidad pa haci pregunta y trece nan dudanan dilanti.

Sr. Veekmans y Minister Lampe na nan turno a contesta tur pregunta riba e topico.

Despues di e presentacion minister y su delegacion a retira y directiva a culmina e reunion cu e peticion pa cada un di su miembronan repasa e presentacion ricibi, cual ta riba www.ea.aw, pendiente di e siguiente reunionnan. SIMAR lo sigui den dialogo cu Minister Lampe pa cu e tema aki, ya cu e lo mester presenta documentacion concreto pa cu e cambionan proponi. Entre otro e statutonan, cambionan den ley y herarkia di e fundacion menciona.

Directiva lo sigui e desaroyo di cerca y hunto cu SEPPA lo keda dialoga y negosha cu minister. Tambe SIMAR kier aclaria cu ainda no ta asina leu pa forma un opinion y/o punto di bista concreto pa loke ta e topico. Directiva di SIMAR ta consisti di 5 miembro (no di un persona) y no ta dicidi riba su mes. Un decision final ta den man di miembronan di SIMAR.