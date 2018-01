Situacion ta tenso na Arubus

Esaki ta e situacion cu ta reina awor aki na e compania nacional di transporte Arubus. E tristo ta cu Minister di Transporte nobo Chris Romero ta hay’e cu un cantidad di problema pa resolve, cosnan cu a keda para pa hopi tempo sin cu nada a wordo haci.

Segun informacion cu AWEMainta a ricibi, e trahadonan ta hopi malcontento pa e simpel motibo cu nan no ta mira cu gerencia of Gobierno ta haci algo pa drecha e situacion peligroso den cual nan ta traha. Ta wordo bisa cu e busnan ta den mal estado y cu pa basta tempo no ta haya e mantencion debido. O sea ta trata di patch un problema enbes di trece solucion. Poco dia atras tabatin un mensahe cu a wordo poni riba Facebook cu ta bisa: Arubus warda boso ta warda pa sosode un accidente cu morto pa e ora boso drecha e busnan?

Ta parce cu tin un set di bus cu mester a wordo cambia di basta tempo caba, pero esaki no a tuma luga. Tin un flota di bus cu a wordo cumpra cu nunca a duna resultado. Awo e trahadonan no por mas cu e situacion y ta spera cu un ora pa otro nan lo bay den accion. Esaki lo por sosode e siman aki mes, si no haya un reunion cu palabracionnan concreto for di e autoridadnan concerni. “Nos bida y di e pasaheronan ta importante. Den e situacion aki nos no por sigui subi caminda cu e busnan,” tabata un di e comentarionan cu nos a ricibi.